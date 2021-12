Spider-Man No Way Home: Los 5 trajes que luce Tom Holland en la película de Marvel y Sony

Spider-Man No Way Home: Los 5 los trajes luce Tom Holland en la película de Marvel y Sony

Spider-Man No Way Home: Los 5 los trajes luce Tom Holland en la película de Marvel y Sony - SONY PICTURES

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

Spider-Man: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa) no solo contará con toda una galería de villanos y muy posiblemente más de un trepamuros, sino que además presentará toda una nueva gama de variaciones del clásico traje del superhéroe vistos hasta ahora en pantalla.

Tras su debut en Civil War, el Peter Parker de Tom Holland ha vestido distintas versiones de su disfraz de araña, empezando por una versión clásica en rojo y azul, que después fue rojo y negro en Lejos de Casa, sin olvidar la variante altamente tecnológica, Iron Spider, creada por Tony Stark, que pudo verse en Infinity War y Endgame.

No Way Home traerá de vuelta varios de esos modelos y presentará varias versiones nuevas, cada una con sus propias características especiales. A continuación repasamos algunos de los trajes que luce el Peter Parker de Tom Holland en su nueva aventura cinematográfica:

TRAJE MEJORADO

Durante el tramo final de Spider-Man: Lejos de Casa, Parker utiliza el taller del avión de Tony Stark para crear esta versión mejorada de su traje habitual. A nivel visual, su principal característica es que, en lugar de rojo y azul, cuenta con los colores negro y rojo. Técnicamente, posee lanzadores de telarañas con más capacidad.

TRAJE ROJO Y DORADO

En la mayoría del merchandising filtrado hasta la fecha, como las figuras articuladas, el personaje viste esta indumentaria, por lo que cabe imaginar que será la que vista durante la mayor parte del filme. Parece una versión del traje de Iron Spider, solo que en lugar de ser una armadura, luce más orgánico.

TRAJE NEGRO Y DORADO

Esta variación que se ha dejado ver brevemente en el tráiler, ha sido mostrada en todo su esplendor gracias al merchandising. Por el momento se desconoce cuáles son sus habilidades, pero resulta muy similar al que el personaje usa en el videojuego The Amazing Spider-Man cuando se enfrenta al Doctor Octopus.

TRAJE INTEGRADO

Se desconoce el cómo y el por qué, pero en algún momento de la trama, el Doctor Strange le otorgará poderes a esta versión del traje, como por ejemplo poder lanzar hechizos.

IRON SPIDER

Esta versión del traje fue introducida en Infinity War, aunque hay ciertas sospechas de que, siguiendo la tradición de Marvel de hacer cambios en los tráilers para no revelar detalles de la película, haya sido incluida en el avance para ocultar la presencia de un traje distinto o incluso de un actor diferente en el papel.