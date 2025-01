MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

La Academia de Hollywood ya ha anunciado los nominados a la 97.ª edición de los premios Oscar, cuya gala tendrá lugar el próximo 2 de marzo. Entre los candidatos en la categoría a mejor actor de reparto está Yura Borisov por su trabajo en Anora, un hito que hacía casi 50 años que no lograba ningún otro actor ruso.

Borisov se ha convertido en el primer actor ruso en conseguir una nominación al Oscar en una categoría de interpretación desde 1977. Ese año, el intérprete y bailarín ruso Mikhail Baryshnikov fue candidato al Oscar a mejor actor de reparto por Paso decisivo, galardón que finalmente fue a parar a Jason Robards por Julia. Si hablamos de victorias, la última intérprete rusa que se alzó con la estatuilla fue Lila Kedrova en 1964 por Zorba, el griego.

Este año, Borisov competirá por el reconocimiento con Kieran Culkin por A Real Pain, Jeremy Strong por The Apprentice, Edward Norton por A Complete Unknown y Guy Pearce por The Brutalist.

Anora suma un total de seis candidaturas a los Oscar 2025: además del galardón a mejor actor de reparto, el filme también podría llevarse los premios a mejor película, mejor actriz para Mikey Madison, mejor dirección para Sean Baker, mejor guion original y mejor montaje.

Además de la nominación al Oscar, Anora también le ha valido a Borisov las candidaturas al BAFTA, al Globo de Oro y a los Critics Choice Awards, entre otros reconocimientos.

Borisov reveló que Baker escribió el personaje de Igor pensando específicamente en él, después de que ambos coincidieran en el Festival de Cannes en 2021. "Un año después, me llamó y me dijo que quería hacer su próxima película conmigo, que escribiría un papel para mí, y si eso me interesaba o no", relató Borisov a The Hollywood Reporter.

"Le vi en Compartimento Nº 6 en Cannes en 2021 e inmediatamente me enamoré; pude ver lo maravilloso que era como actor", apuntó por su parte el realizador.