La sorprendente razón por la que Vengadores: Doomsday puede retrasarse

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday tiene previsto arrancar su rodaje en abril de este año con Joe y Anthony Russo a los mandos y Robert Downey Jr. interpretando a Víctor Von Doom. Sin embargo, las últimas informaciones relacionadas sugieren que su llegada a los cines, fijada para el 1 de mayo de 2026, podría retrasarse debido a una sorprendente razón.

"Escuché el rumor de que Doomsday podría retrasarse. Creo que la fecha de estreno podría verse desplazada a otro hueco... No saben quién está en la película, eso es lo que tengo entendido", ha comentado Jeff Sneider en el podcast The Hot Mic. "Todavía no sabemos quiénes estarán finalmente en esta cinta y quiénes no. Tampoco sabemos quién estará confirmado. Me parece que aún están concretando el elenco", añadió el insider.

Esto implicaría que Vengadores 5 puede ver su estreno retrasado si los Russo no tienen claro qué personajes formarán parte de la trama. Por otra parte, Joe Russo ya anticipaba recientemente en declaraciones a Deadline que cualquier personaje de Marvel en el UCM podría aparecer en esta película, lo que refuerza la idea de que aún no tienen claro al elenco. De hecho, Benedict Cumberbatch afirmó que no estaría como Doctor Strange en Doomsday y poco después rectificó, confirmándole a Business Insider su presencia en el filme. En todo caso, lo cierto es que, hasta el momento, ni Marvel ni Kevin Feige se han pronunciado al respecto.

No obstante, llegado el caso, la única fecha disponible para que Marvel pueda reajustar el lanzamiento del filme sería el 6 de noviembre de 2026. Esta posibilidad no es ni mucho menos descabellada, ya que, inicialmente, el estudio capitaneado por Kevin Feige había planeado el estreno de la quinta entrega de la saga vengadores para el 2 de mayo de 2025, y la sexta, Secret Wars, para el 7 de noviembre de 2025, aunque, de momento, toca esperar para averiguarlo.