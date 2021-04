El socio de Elon Musk dice que puede crear un Jurassic Park con dinosaurios reales: "Podríamos si quisiéramos"

MADRID, 9 Abr. (CulturaOcio) -

Jurassic Park, el parque temático lleno de dinosaurios creados a través de ingeniería genética que Michael Crichton imaginó en su novela de 1990, está cada vez más cerca de hacerse real. Max Hodak, socio de Elon Musk en la empresa Neuralink, ha asegurado que disponen de la tecnología necesaria para recrear el parque que Steven Spielberg llevó a la gran pantalla en la mítica película de 1993.

"Probablemente podríamos construir Jurassic Park si quisiéramos. No serían dinosaurios genéticamente auténticos, pero tal vez con 15 años de reproducción e ingeniería podríamos obtener especies novedosas superexóticas", tuiteó el empresario.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but 🤷‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species