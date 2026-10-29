Smile 3 ya tiene director

La tercera entrega de Smile ya tiene director - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Tras sus dos entregas anteriores, la saga de Smile se prepara para seguir aterrorizando al mundo con sus escalofriantes sonrisas. Y lo hará con nuevo director, ya que Parker Finn, el creador de la franquicia y encargado de capitanear las dos primeras películas, no repetirá en la tercera entrega.

Según informa The Hollywood Reporter, será David Bruckner el encargado de dirigir Smile 3. También habrá relevo en la sala de guion, ya que en este caso el libreto estará firmado por Nick Antosca (El bosque de los suicidios).

Bruckner cuenta con una amplia experiencia en el género de terror, con títulos a sus espaldas como El Ritual, el reboot de Hellriser, The Night House, la antología de terror V/H/S o Southbound, entre otros.

Además de la nueva entrega de Smile, el director estadounidense tiene en su horizonte otros proyectos como The Caretaker, un filme que protagonizará Sydney Sweeney, o The Blob, un remake de la película de terror de serie B de 1958, conocida como La masa devoradora. Por ahora, los tres proyectos se encuentran en fase de preproducción.

SMILE, UNA FRANQUICIA MUY RENTABLE

Por su parte, Finn seguirá vinculado al proyecto, aunque esta vez solo como productor. Tras el estreno de Smile 2, el creador de la saga expresó lo que esperaba de cara a las futuras entregas. "Hay muchas posibilidades emocionantes para Smile. Me encanta la idea de que las futuras versiones de Smile puedan ser más ambiciosas, más descabelladas e incluso más extravagantes", aseguró en una entrevista a The Hollywood Reporter.

Sosie Bacon (Por trece razones), Kyle Gallner (El francotirador) y Jessie T. Usher (The Boys) formaron parte del reparto de Smile. Gallner fue el único que repitió en la segunda entrega, que contó con un elenco encabezado por Naomi Scott (Aladdin). La tercera película de la saga, que ha acumulado más de 350 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, todavía no ha confirmado su reparto ni su fecha de estreno.