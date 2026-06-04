Teaser de Toda la verdad de mis mentiras, la nueva adaptación de Elísabet Benavent que ya tiene fecha en Netflix - NETFLIX

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer adelanto de Toda la verdad de mis mentiras, adaptación de la novela homónima de Elísabet Benavent (Un cuento perfecto) que se estrenará en Netflix el 28 de agosto. La miniserie, protagonizada por Daniel Ibáñez e Itziar Manero, sigue los pasos de dos compañeros de piso, Marín y Coco, que emprenden un revelador viaje.

El teaser, de apenas un minuto de duración, presenta la historia de los dos personajes centrales, desde su primer encuentro, el crecimiento de una gran amistad e incluso la duda: "Marín + Coco = ¿Un matrimonio?".

Con cinco episodios, la miniserie sigue los pasos de Marín, Coco, y su pandilla de amigos, cuando emprenden un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca, interpretada por Clara Sans. Una aventura que "se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos", adelanta la sinopsis oficial de la serie.

Junto con Ibáñez (La novia gitana), Manero (Manual para señoritas) y Sans (Innato), Toda la verdad de mis mentiras cuenta en su reparto con Ricardo Gómez (Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas) y Lucía de la Fuente (Las brujas de Zugarramurdi).

La adaptación cuenta con la propia autora como productora ejecutiva junto a Ángel Armada y Marina Pérez. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion junto a Montaña Marchena.

BENAVENT, UN FILÓN PARA NETFLIX

Toda la verdad de mis mentiras no es la primera adaptación de la escritora que estrena Netflix. En 2020 vio la luz la primera temporada de Valeria, serie protagonizada por Diana Gómez, que estrenó su cuarta y última temporada el año pasado y que sigue los pasos una escritora en crisis que se refugia en sus mejores amigas durante su viaje emocional.

En 2021 María Valverde y Álex González, protagonizaron la adaptación de Fuimos canciones, comedia romántica dirigida por Juana Macías que también contó con la presencia de Elísabet Casanovas y Susana Abaitúa. Y ya en 2023 Netflix estrenó Un cuento perfecto, miniserie basada en la novela homónima que relata la historia de amor de Margot y David, a quienes dieron vida Anna Castillo y Álvaro Mel.