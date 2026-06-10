Ágata y Lola, la nueva serie de atresplayer, ya tiene fecha de estreno

Ágata y Lola, el drama policiaco de atresplayer que se estrena el 12 de julio, lanza su cartel oficial - ATRESMEDIA

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Ágata y Lola, la nueva serie de Atresmedia , ya tiene fecha de estreno. La ficción policial, protagonizada por Eva Martín (Amar en tiempos revueltos) y Mireia Oriol (Alma), verá la luz el próximo domingo 12 de julio para los usuarios premium de atresplayer, el servicio de streaming de Atresmedia, y, posteriormente, aterrizará en el 'prime time' de Antena 3.

La producción, de ocho capítulos de 50 minutos, es un drama policiaco que gira en torno a la inusual alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro (Martín) y Ágata Díaz (Oriol), una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista.

Rodada íntegramente en escenarios y parajes de Vigo, Ágata y Lola desarrolla su trama como un clásico procedimental, con en el que cada episodio propone un caso policial independiente que combinará la tensión de la investigación con la relación que van forjando las protagonistas.

ÁGATA Y LOLA, OPUESTAS Y COMPLEMENTARIAS

Siguiendo los pasos de las protagonistas, la producción presenta a Lola, una brillante inspectora, líder del grupo de homicidios de la Policía Judicial de Vigo, que suele chocar con el entorno formal y jerárquico de la comisaría, saltándose el reglamento si lo considera. Por su parte, Ágata, es una joven policía que entra al cuerpo con la mejor puntuación de su promoción siguiendo los pasos de su padre, también inspector de la policía judicial.

Todo cambia en la vida de Ágata cuando, en su primer operativo se queda completamente bloqueada, lo que le lleva a comenzar a ir a terapia, donde le diagnostican autismo. A partir de ese momento, deja su puesto y se traslada a archivo, un entorno aparentemente tranquilo, hasta que un día Lola llega a buscar información de un caso y cambia sus planes. Lo que parecía un encuentro casual llevó a la inspectora a analizar la forma de trabajo de la joven, dándose cuenta del enorme talento desperdiciado de la misma y pretendiendo involucrarla de manera activa en sus casos.

Junto a las dos protagonistas, el reparto se completa con nombres como Antonio Garrido (Los Protegidos), Eva Fernández (Cuñados), Francis Lorenzo (La caza. Monteperdido) y Xosé A. Touriñán (Cuñados), entre otros. Además, Ágata y Lola cuenta con colaboraciones episódicas de reconocidos actores y actrices, entre los que se encuentran Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro o Xoán Fórneas, entre otros.

La serie es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo dirigida por María Togores y Oriol Ferrercon, con Montse García y Alfonso Blanco como productores ejecutivos .