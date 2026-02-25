Silvia Abril toma el relevo de Toni Acosta como presentadora de los Fotogramas de Plata

Silvia Abril toma el relevo de Toni Acosta como presentadora de Fotogramas de Plata 2025 - FOTOGRAMAS

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

Silvia Abril presentará la 76.º edición de los premios Fotogramas de Plata tomando así el relevo de Toni Acosta, conductora de las cuatro últimas ediciones. Tras ser maestra de ceremonias de los Premios Goya en 2019 y 2020, junto a su marido Andreu Buenafuente, la catalana será la encargada de presentar la gala que se celebrará el lunes 23 de marzo y en la que la revista decana del cine español premiará lo mejor del cine, teatro y televisión del año 2025.

Desde que despuntara con sus imitaciones en el programa de sketches Homo Zapping, la artista ha pasado por programas como Buenafuente y Late Motiv, Tu cara me suena, Masterchef Celebrity e incluso el Festival de Eurovisión, haciéndole los coros al Rodolfo Chikilicuatre de David Fernández. Más recientemente protagonizó Mamen Mayo, serie original de SkyShowtime que, en clave de comedia, seguía el día a día de mediadora de herencias.

En cine ha colaborado en sagas tan populares como las de Torrente y Padre no hay más que uno junto a Santiago Segura, además de participar en otras comedias de éxito como Cuerpo de élite, Superagente Makey y Alimañas. La humorista volverá a la gran pantalla el 12 de junio encarnando a una madre sobreprotectora en Todos los colores, ópera prima de Beatriz de Silva. Además, próximamente se podrá ver a la humorista en títulos como María Martínez Ruiz no puede volver y Burundanga.

Asimismo, Abril también acumula experiencia en el teatro y precisamente fue nominada a mejor actriz de teatro en los Fotogramas 2015 por la versión española del mítico musical Sister Act.

LAS VOTACIONES DE LOS FOTOGRAMAS DE PLATA 2025

La votación para elegir los ganadores de los Fotogramas de Plata arrancará el próximo 27 de febrero. A partir de esta fecha, los lectores de Fotogramas elegirán a los galardonados de esta nueva edición en las categorías de mejor película y serie, mejor actor y actriz de cine, mejor actor y actriz de serie y mejor actor y actriz de teatro.

El proceso de votación constará de dos fases: una primera, cuyo plazo estará abierto hasta el próximo 9 de febrero de 2026 y los lectores escogerán a los nominados, y una segunda en la que se podrá votar entre los finalistas desde el 27 de febrero. No obstante, serán los críticos españoles de diferentes medios de comunicación en nuestro país quienes se encarguen de elegir a la mejor película española y extranjera estrenada en 2025.

Además, este año, Fotogramas reconocerá la extensa y destacada trayectoria de la directora de cine Isabel Coixet con el Premio Fotogramas de Plata Especial Homenaje.