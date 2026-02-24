Tráiler y fecha de estreno de Todos los colores, película donde ir en silla de ruedas "no es el centro de la historia" - ATRESMEDIA

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Todos los colores, ópera prima de Beatriz de Silva que verá la luz en cines el próximo 12 de junio. La película sigue a Belén, una joven que, en un momento de incertidumbre en su vida, encontrará un apoyo inesperado al apuntarse a atletismo en silla de ruedas.

"Esta película nació con una idea clara: quería contar una adolescencia que no se hubiera visto antes en pantalla. Una historia luminosa, divertida y emotiva. Como la vida. Como Belén", aseguró de Silva, directora de la cinta, en declaraciones proporcionadas por Atresmedia. "Belén es muchas cosas: líder, amiga, cabezota, divertida, deseante, insegura. También se mueve en una silla. Pero eso no es el centro de la historia", afirmó la realizadora.

Mafalda Carbonell da vida a la protagonista del filme. Completan el reparto la campeona paralímpica Eva Moral, Silvia Abril, Claudia Mora, Amalia Martos, Carlota Jiménez, Iván Luengo, Israel Arpa, Javier Tolosa y Edu Errejón, entre otros. Antes de su llegada a los cines, la película se estrenará en el Festival de Cine de Málaga, en Sección Oficial fuera de concurso.

"Belén, de 17 años, es la líder indiscutible de su grupo de amigas. Con un carácter arrollador, y su silla de ruedas, siempre consigue salirse con la suya. Pero, con el fin del bachillerato a la vuelta de la esquina, todo empieza a cambiar. Sus amigas tienen la mirada puesta en el futuro y Belén teme quedarse atrás.

Cuando la obligan a apuntarse a atletismo en silla de ruedas para no suspender, conoce a una deportista que le ayudará a encontrar su propio camino, mientras lidia con una madre sobreprotectora, un primer 'crush' y el miedo a perder a sus amigas de siempre. Belén se sumerge en un momento vital de descubrimiento, de vínculos que se transforman, de deseos que despiertan y emociones que se mezclan como si fueran una paleta con todos los colores a la vez", reza la sinopsis de la película.

Todos los colores está producida por Atresmedia Cine, Cattleya Producciones y La Canica Films. Cuenta con la participación de Atresmedia y Netflix y con la financiación del ICAA. La distribución en salas estará a cargo de Wanda Visión, mientras que Film Factory se encargará de las ventas internacionales.