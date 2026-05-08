Sidosa, el documental sobre Eduardo Casanova y el estigma del VIH, llega a Atresplayer

Sidosa, el documental de sobre Eduardo Casanova y el VIH, llega a Atresplayer - ATRESMEDIA

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Este domingo 10 de mayo llega a Atresplayer Sidosa, el documental en el que Eduardo Casanova explora el estigma social que aún pesa sobre el VIH a partir de sus propias vivencias. Tras su paso por los cines y su llegada al streaming, la película, producida por Jordi Évole, se emitirá en laSexta, aunque por el momento no se ha concretado la fecha.

En el documental, conducido por Évole, Casanova reflexiona sobre su experiencia viviendo con VIH. El cineasta es considerado la primera figura mediática en España en hacer público que tiene VIH, un paso que diversas organizaciones activistas reclaman desde hace años para ayudar a acabar con el estigma social que continúa asociado al virus.

"Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa'", afirmaba Casanova a propósito del título del proyecto. El documental, rodado el pasado otoño, promete "un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova".

Sidosa, que también estará disponible en streaming fuera de España a través de Atresplayer Internacional, está dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, que ya trabajaron junto a Évole en el documental Eso que tú me das. Además, Sánchez ha codirigido junto al periodista documentales como Amén: Francisco responde o No me llame Ternera.

Sidosa está producido por Atresmedia y Producciones del Barrio, que ya han coproducido programas como Salvados, Lo de Évole y Anatomía de..., así como los documentales Astral u Operación Palace, entre otros títulos.