Tráiler de Sidosa, el documental de Jordi Évole sobre Eduardo Casanova y el VIH

MADRID, 19 Feb. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Sidosa, el documental con el que el director y actor Eduardo Casanova que explora la decisión que tómo en diciembre del año pasado cuando anunció públicamente que padecía VIH. El filme llegará a los cines el próximo 23 de abril y, posteriormente, se estrenará en laSexta.

Un adelanto de casi dos minutos de duración que revela el significado de un título que encierra una rotunda reivindicación contra el estigma del VIH. "Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa'", dice Casanova con firmeza.

🎬@laSextaTV presenta el tráiler de ‘Sidosa’, el documental sobre Eduardo Casanova y el VIH producido por @jordievole, que se estrenará en cines el 23 de abril



Atresmedia presentará en el @festivalmalaga esta producción original con sus protagonistas 🆕 pic.twitter.com/Q45LLDnBwR — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 18, 2026

El documental, producido y conducido por Jordi Évole y dirigido por Lluís Galter y Màrius Sánchez, se presentará en una proyección especial el próximo 10 de marzo en el 29º Festival de Málaga y contará con la presencia de sus protagonistas.

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo, lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", afirmó Casanova cuando comunicó su decisión y anunció el documental con el que busca acabar con el estigma social que sigue asociado al virus.

Sidosa se ha rodado este otoño y muestra un viaje catártico con humor, emoción, memoria y cine, que permite entender la realidad de las personas con VIH hoy en día y conocer mejor quién es Eduardo Casanova. Con este proyecto, Atresmedia y Producciones del Barrio continúan una larga trayectoria conjunta marcada por formatos emblemáticos como 'Salvados', 'Lo de Évole', 'Anatomía de...' y otros documentales como 'Astral', 'Operación Palace' o 'Eso que tú me das'.