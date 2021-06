Shazam 2 Fury of the Gods revela los nuevos trajes de la familia de superhéroes

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

'Shazam! Fury of the Gods', la secuela de '¡Shazam!' continúa en marcha. Y a pesar de quedar dos años para el regreso del superhéroe de DC al cine, su fecha de estreno está programada para 2023, como aperitivo para los fans el director de la cinta, David F. Sandberg, ha compartido la primera imagen de esta segunda parte que revela los nuevos trajes que lucirá la familia de superhéroes liderada por Zachary Levi.

Ha sido en redes sociales donde Sandberg ha compartido la imagen. En ella, puede verse a Adam Brody (Freddy), Meagan Good (Darla), Ross Butler (Eugene), Zachary Levi (Billy), Grace Fulton (Mary) y DJ Cotrona (Pedro) enfundados en sus flamantes atuendos.

Lo llamativo de estos trajes es que las indumentarias de la secuela aparentan ser menos caricaturescas que en la primera entrega, por lo que todo apunta a que su trama será más seria. El atuendo de Mary parece ser que ha sido el que más ha cambiado, con mangas más largas y una falda más ajustada.

Don’t know how long we can keep the new suits from leaking so here’s a pic I took the other day pic.twitter.com/41wStJ6oe2