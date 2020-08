Revelado el título oficial de Shazam 2

MADRID, 23 Ago. (CulturaOcio) -

Algo eclipsados por los esperados anuncios de The Batman, Black Adam o The Suicide Squad, hubo otros títulos de Warner Bros que también tuvieron su espacio en la DC FanDome. Uno de ellos fue la secuela de Shazam!, el filme protagonizado por Zachary Levi que ya tiene título oficial.

El director David F. Sandberg estuvo presente en el evento virtual y confirmó que la secuela llevará por título Shazam: Fury of the Gods y que contará, además de con Levi con Asher Angel y con Jack Dylan Grazer.

"Tenemos título. Shazam! Fury of the Gods. ¿Qué dioses? ¿Por qué están enfadados? ¡Sí!", escribió el director en Twitter.

We have a title! #Shazam! Fury of the Gods

What gods? Why are they upset? Yes! pic.twitter.com/QPGJwjghUx