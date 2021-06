Shazam estrena traje en el teaser de Fury of the Gods

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

La segunda película de Shazam, el superhéroe de DC interpretado por Zachary Levi, ya está en marcha bajo el título de Shazam! Fury of the Gods. Aunque poco se sabe de esta secuela más allá de su reparto, el director al frente del filme, David F. Sandberg ha compartido con los fans un pequeño adelanto de cómo será el nuevo traje que tendrá el personaje en esta entrega.

El teaser en cuestión muestra a Zachary Levi caracterizado como Shazam con una luz tenue que perfila su cuerpo y apenas deja ver algunos de los detalles que tendrá la actualización de su traje. Siguiendo el tono autoparódico que caracteriza al héroe, al final del adelanto, el alter ego de Billy Batson señala: "¿Por qué está todo tan oscuro? Creo que no ha sido buena idea dejar solo una luz encendida".

Además de este adelanto oficial, también se han filtrado algunas imágenes en las que puede apreciarse esta actualización de la indumentaria con más claridad. Frente al modelo austero que vestía en el primer filme, el nuevo traje de Shazam tiene más detalles, diferentes texturas y tonalidades dentro del rojo, color que sigue siendo el principal.

También resulta llamativo que la musculatura de Levi parece más natural, ya que en la anterior película se apostó por un traje que no disimulaba el relleno.

First look at Zachary Levi in his new SHAZAM suit! pic.twitter.com/i3gw4oul5L