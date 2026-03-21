La sonrojante confesión de Elijah Wood sobre El señor de los anillos que indignará a los fans de Tolkien - WARNER BROS.

MADRID 21 Mar. (CulturaOcio) -

La caza de Gollum, la nueva película del El señor de los anillos, dirigida y protagonizada por Andy Serkis, tiene previsto estrenarse el 17 de diciembre de 2027. Elijah Wood, que todavía no ha confirmado su presencia en el nuevo filme de forma oficial, ha sorprendido ha los fans con una confesión que podriá indignar a algunos fans de de J. R. R. Tolkien.

El actor que encarnó a Frodo en la trilogía de Peter Jackson, cuya primera entrega, La Comunidad del Anillo cumple 25 años este 2026, admitió durante su visita a The Late Show con Stephen Colbert que no ha leído las legendarias novelas de Tolkien. "Que me lo preguntes tú, Stephen, me da muchísima vergüenza porque no conozco a nadie que ame más a Tolkien que tú", confesó al presentador.

Aun así el actor, quiso dejar claro que "al menos" ya ha empezado a leer los libros ambientados en la Tierra Media y añadió que "son increíbles".

Durante la entrevista Wood también se refirió a los rumores sobre su posible regreso como Frodo en La caza de Gollum. "Nada que añadir", apuntó el actor al evitar confirmar cualquier detalle. Sin embargo, sí reveló que tiene un grupo de Whatsapp con sus compañeros de reparto de El señor de los anillos llamado "Shirefolk". "Nos enviamos mensajes todos los días", explicó.

A la espera de la confirmación del regreso de Frodo, la últimas informaciones sobre La caza de Gollum indican que Kate Winslet se sumará al reparto en el que ya están confirmados nombres como los de Andy Serkis y Sir Ian McKellen, quien volverá a interpretar al mago Gandalf. Además, Leo Woodall, estrella de The White Lotus, estaría negociando su incorporación para interpretar a la versión joven Aragorn, personaje al que encarnó Viggo Mortensen en la trilogía original.

Otros rumores apuntan a que Cate Blanchett podría regresar como Galadriel y Evangeline Lilly como Tauriel, mientras que Arwen, personaje al que dio vida Liv Tyler, podría ser interpretada por una nueva actriz. Dirigida por Serkis, que encarnó a la criatura en las dos trilogías anteriores, La caza de Gollum se situará cronológicamente entre los acontecimientos de La Comunidad del Anillo y Las Dos Torres.