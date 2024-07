El final de la temporada 4 de The Boys cambia de título y añade una aviso tras el atentado contra Trump

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

La temporada 4 de The Boys ha llegado a su fin con el estreno de su octavo y último episodio. El capítulo, que originalmente se titulaba Assassination Run, ha cambiado su nombre y ha incluido una advertencia al inicio después del intento de asesinato contra Donald Trump del pasado fin de semana.

El pasado sábado 13 de julio Donald Trump sufrió un atentado durante un mitin en Butler (Pensilvania), donde recibió un disparo en la oreja. A raíz de lo ocurrido, el episodio 4x08 de The Boys ha pasado a llamarse simplemente Season Four Finale (final de la temporada 4).

Además, Amazon Prime Video ha lanzado un comunicado dejando en claro que cualquier similitud entre la historia de la temporada 4 The Boys y los eventos en Pensilvania son una coincidencia.

"El final de temporada de The Boys contiene escenas de violencia política ficticia, que algunos espectadores pueden encontrar inquietantes, especialmente a la luz de las lesiones y la trágica pérdida de vidas sufridas durante el intento de asesinato del expresidente Trump", dijo la compañía.

"The Boys es una serie de ficción que se filmó en 2023, y cualquier similitud de escena o trama con estos eventos del mundo real es una coincidencia y no es intencionada. Amazon, Sony Pictures Television y los productores de The Boys rechazan, en los términos más enérgicos, cualquier tipo de violencia en el mundo real", agrega el texto.

En el capítulo, los personajes principales, liderados por Hughie (Jack Quaid), intentan frenar un intento de asesinato contra el presidente electo Robert Singer (Jim Beaver), orquestado por Patriota (Antony Starr), el gran y cruel villano de la serie y lider de Los Siete.

El propio Antony Starr confesó en una entrevista con Discussing Film concedida el pasado junio que el creador, Eric Kripke, se había inspirado en Trump para construir su personaje. "Creo que hay un ser humano muy obvio hacia el que sé que Eric ha dirigido el personaje. Entiendo por qué y estoy de acuerdo con esa elección. Me encanta esa elección", dijo.

"Para mí es muy importante asegurarme de que, además de hacer guiños a las personas de la vida real, tenga una imagen tridimensional, porque, en última instancia, él es un ser humano al que simplemente le han inyectado una droga para convertirlo en lo que es. Pero no puedes escapar de esa humanidad. Y entonces, no me importan las referencias al mundo real... Creo que son realmente complementarias a la naturaleza de la serie", agregó.

Antony Starr tells us that he loves Eric Kripke’s choice of giving Homelander similarities to people like Trump.



“I don’t mind references to the real world, I think they’re really complimentary to the nature of the show” pic.twitter.com/8xUS5GFjRD