Sean Astin (Sam de El Señor de los Anillos) repite un photobomb con una fan 26 años después

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Sin duda, que una figura conocida se convierta en un espontáneo en una fotografía es extraño, aunque más raro aún es que dicho incidente se repita más de dos décadas después. Eso es lo que le ha ocurrido a Gabrielle Kerr, presentadora de QVC, la cual tuvo como invitado inesperado a Sean Astin una foto de 1993 y que, 26 años después, ha vuelto a repetirse.

Así lo ha narrado la internauta en Reddit. El primer 'photobomb' ocurrió en 1993 durante una fiesta de MTV para celebrar la inauguración presidencial del demócrata Bill Clinton. "Como era una fiesta de la MTV, el público era bastante joven y había muchos famosos. Mientras estábamos esperando a que apareciese el presidente, mi padre nos hizo una foto", comenzó a explicar Kerr en la red social.

"No teníamos ni idea de que Sean [Astin] estaba detrás de nosotros y mucho menos que se había colado en la foto hasta que la revelamos", agregó, para después narrar cómo se produzco el segundo photobomb, que sucedió en la apertura del 'Star Wars: Galaxy's Edge' en Disneyland.

"Pregunté a mi marido si debía intentar enseñarle a Sean la foto, ya que la tenía en mi teléfono. Él me animó, así que no dudé en ir tras él y le dije: '¡Perdona, Sean, te colaste en mi foto [hace 26 años], ¿quieres verla'. Él se detuvo y me respondió: 'Claro'. Mientras buscaba la imagen, le conté la historia. Cuando él, su esposa y su hija vieron la instantánea, se emocionaron mucho. Entonces me dijo: '¡Vamos a recrearla!' Y así es como Sean Astin se coló en dos fotografías mías", explicó la internauta.

Una anécdota divertida que, además, viene a recordar que Astin ya era reconocido mucho antes de convertirse en Sam en 'El Señor de los Anillos'. El actor venía de participar en películas como 'Los Goonies' o 'Jóvenes intrépidos'. Precisamente en 1993, estrenó 'Rudy, reto a la gloria'. Teniendo en cuenta que no hay dos sin tres, no sería extraño que el actor volviese a colarse como espontáneo en una tercera imagen.