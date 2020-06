Josh Gad reúne al elenco de El Señor de los Anillos... y los fans enloquecen

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Los cinéfilos han encontrado en Josh Gad su salvación durante la cuarentena por coronavirus. Gracias a su programa online Reunited Apart el actor ha reunido a elencos de algunas cintas clásicas como Regreso al Futuro o 1, 2, 3... Splash. El anfitrión ha lanzado un tráiler de la próxima entrega, revelando que contará con el reparto de El señor de los anillos.

Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan, Billy Boyd y el mítico Sir Ian McKellen se han reunido telemáticamente 20 años después de interpretar sus icónicos roles en la saga. Tampoco faltarán Peter Jackson, Andy Serkis, Karl Urban, Viggo Mortensen, Mirando Otto, John Rhys-Davies, Sean Bean y Liv Tyler en esta reunión que se podrá ver completa el domingo 31 de mayo.

Wood no duda en pronunciar una de las frases más memorables de su personaje. "Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada hubiera ocurrido", dice. "Eso desean quienes viven estos tiempos pero no les toca a ellos decidir", contesta McKellen.

Este reencuentro, con recreación de escenas incluido, ha enloquecido a los fans, que han plasmado sus impresiones en redes sociales. "Josh, estoy llorando, gracias, me alegraste el día. Suena tonto pero todo lo que necesitaba era escuchar las frases de Frodo y Gandalf inesperadamente", admitió un fan.

"No quiero blanquear la situación actual, pero reuniones como esta probablemente nunca hubieran tenido lugar sin este terrible virus. Gracias, Josh y sus amigos, por encontrar una manera de iluminar la penumbra", dijo otro seguidor.

