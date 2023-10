Gal Gadot, Natalie Portman, Madonna, Mark Hamill y otras estrellas de Hollywood apoyan a Israel tras el ataque de Hamás

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Hamás realizó el sábado 7 de octubre un ataque sorpresa contra Israel, lanzando miles de cohetes desde Gaza que han matado al menos a 900 personas y secuestrando a más de 100 civiles. Estados Unidos ya ha mostrado públicamente su disposición a ayudar al estado liderado por Benjamín Netanyahu, un apoyo al que también se han sumado algunas celebridades.

Gal Gadot, que es israelí, se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. "Yo estoy con Israel y tú también deberías hacerlo. El mundo no puede quedarse impasible cuando ocurren estos horribles actos de terror", escribió en Instagram.

Natalie Portman, nacida en Jerusalén, ha seguido los pasos de su compañera. "Mi corazón está destrozado por el pueblo de Israel. Niños, mujeres y ancianos han sido asesinados y secuestrados en sus propios hogares. Estoy horrorizada por estos actos bárbaros y mi corazón late con amor y oraciones por las familias de todos los afectados", publicó.

Madonna publicó en Instagram, junto a un extenso comunicado, un vídeo con imágenes de cohetes y cadáveres en las calles de Israel. "Lo que está sucediendo en Israel es devastador. Ver a todas estas familias y especialmente a los niños siendo agredidos y asesinados en las calles es desgarrador. Imagínate si esto te estuviera pasando a ti. Es insoportable. Los conflictos nunca se pueden resolver con violencia. Lamentablemente, la humanidad no comprende esta verdad universal. Nunca la ha entendido. Vivimos en un mundo devastado por el odio", lamenta la artista.

"Mi corazón está con Israel. Con las familias y hogares que han sido destruidos. Con los niños que están perdidos. Con las víctimas inocentes que han sido asesinadas. Con todos los que están sufriendo o sufrirán por este conflicto. Estoy rezando por vosotros. Soy consciente de que esto es obra de Hamás y que hay muchas personas inocentes en Palestina que no apoyan a esta organización terrorista. Este trágico ataque solo causará más sufrimiento a todos", opinó.

Kylie Jenner compartió una foto de la cuenta proisraelí Stand With Us. La imagen mostraba la bandera israelí y decía: "¡Ahora y siempre, apoyamos al pueblo de Israel!". Después de que su Instagram se llenara de críticas, Jenner eliminó la publicación. Kris Jenner, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian publicaron un comunicado en sus historias de Instagram condenando los ataques en Israel.

"Hamás es una organización terrorista que ataca a civiles por tierra, aire y mar. Las imágenes de israelíes secuestrados son impactantes y devastadoras. Teniendo en cuenta los miles de años de persecución de los judíos, sabed que vuestros amigos judíos, incluso si no están en Israel, están sufriendo y tienen miedo cuando suceden cosas como esta y los no judíos guardan silencio", rezaba el texto.

"Estados Unidos apoya a Israel", tuiteó Mark Hamill, mientras que Jamie Lee Curtis y Andy Cohen colgaron una foto de la bandera de Israel en Instagram.

"Mi hermana y mis sobrinos y sobrinas están allí. Llevan meses protestando contra BIBI (Benjamín Netanyahu). Luchad por una solución de dos Estados. Los israelíes son judíos, árabes y de todos los colores. Hay mucha complejidad en esto. Pero no os equivoquéis: Hamás es una organización terrorista cuya misión es matar a todos los judíos. Este maldito mundo me rompe el corazón", expuso Sarah Silverman.

