Susan Sarandon, despedida de su agencia de representación tras defender a Palestina

MADRID, 22 Nov.

Estrellas como Gal Gadot, Natalie Portman o Madonna han mostrado su apoyo públicamente a Israel desde que estallara la guerra contra Palestina. La última en pronunciarse ha sido Susan Sarandon, que se ha mostrado crítica con Israel y, a raíz de sus declaraciones, ha sido despedida de su agencia de representación.

"Hay mucha gente que tiene miedo de ser judía en este momento. Están probando lo que se siente al ser musulmán en este país, tan a menudo sujeto a la violencia", declaró Sarandon en una manifestación en Nueva York. Además, la artista dijo que criticar a Israel no debe considerarse antisemitismo. "Ha sucedido algo terrible cuando se ha confundido el antisemitismo con hablar en contra de Israel. Estoy en contra del antisemitismo. Estoy en contra de la islamofobia", añadió.

Según The New York Times, United Talent Agency ha decidido despedir a la actriz. Un portavoz de la agencia, Richard Siklos, confirmó el 21 de noviembre que la agencia ya no representaba a Sarandon, pero se negó a dar más detalles.

Estas declaraciones fueron muy criticadas en las redes sociales, donde una exmiembro de la delegación de Israel ante las Naciones Unidas cargó contra la estrella. "Cuando Susan Sarandon dijo que los judíos 'están probando lo que se siente al ser musulmán en este país', estaba diciendo que los judíos estadounidenses se lo merecían, que no merecemos vivir libres de acoso y agresión", tuiteó Aviva Klompas.

