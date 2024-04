Scarlett Johansson quiere engañar a todo el planeta en el genial tráiler de Fly Me to the Moon

MADRID, 8 Abr. (CulturaOcio) -

El próximo 12 de julio llegará a los cines Fly Me to the Moon, un filme protagonizado por Scarlett Johansson y Channing Tatum que ha presentado su primer tráiler. Se trata de una comedia romántica que podría verse como una suerte de 'cara B' de filmes como First Man (El primer hombre) o Apollo 11 que relata el plan alternativo de la NASA por si la misión Armstrong, Aldrin y Collins fracasaba.

Y es que, inmersa en la feroz carrera espacial contra la URSS, la Casa Blanca no puede permitir que los soviéticos les adelantaran en su empeño por llegar a la Luna. Así, y para cubrirse las espaldas la misión real fracasa, la agencia estadounidense contrata a Kelly Jones, una genial publicista, para que organice y ruede un alunizaje falso.

"La NASA necesita una especialista en márketing, y usted es la mejor de largo", le dice a Johansson el personaje de Harleson antes de cerrar el fichaje de la protagonista que tendrá que trabajar codo con codo con un ya de por si desbordado director del lanzamiento, interpretado por Tatum.

"Haré a estos hombres más famosos que los Beatles", advierte Jones cuyo reto es mayúsculo: engañar al público de todo el planeta rodando "una versión alternativa" del alunizaje para hacerla pasar por auténtica si la misión real falla.

"Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, Fly Me to the Moon es una comedia dramática, inteligente y elegante, ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como alternativa por si algo falla, comenzando la verdadera cuenta atrás...", reza la sinopsis del filme.

El filme que toma su título de canción escrita en 1954 por Bart Howard que se convirtió en himno en la voz del eterno Frank Sinatra, está dirigido por Greg Berlanti, responsable de cinta como Con amor, Simon o Como la vida misma y cuenta con guión de Rose Gilroy.