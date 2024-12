Nosferatu: Robert Eggers explica el cambio más polémico del Conde Orlok

MADRID, 30 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines Nosferatu, película escrita y dirigida por Robert Eggers (El faro, El hombre del norte). La cinta es un remake de la película muda homónima de 1922 de F.W. Murnau que a su vez estaba basada, de forma apócrifa para no pagar derechos, en la legendaria novela Dracula de Bram Stoker. Y si bien pueden señalarse numerosas diferencias entre ambas versiones, lo cierto es que uno de los aspectos del nuevo filme que más ha sorprendido a los fans y más está dando que hablar es un novedoso rasgo distintivo del vampiro que no se encontraba en la original. Un cambio que el director no ha dudado en defender.

Y es que, mientras que el conde Orlok de Murnau no solo era calvo, sino que además carecía por completo de vello facial, el Nosferatu de Eggers, al que da vida Bill Skarsgard, presenta un notable bigote que ha desconcertado a muchos pero que el cineasta justifica. "Para intentar hacer un vampiro más terrorífico de lo que hemos tenido en bastante tiempo, volví al folclore", explicó el director en declaraciones a Variety.

Según señaló Eggers, estaba convencido de poder encontrar buen material explorando el folclore, ya que el mito primitivo del vampiro había sido escrito y configurado por gente que realmente creía en su existencia. "El vampiro del folclore es un cadáver putrefacto, un no muerto que camina. Así que la pregunta pasó a ser: '¿Qué aspecto tiene un noble transilvano muerto?'", reflexionó.

"Eso supone este complejo disfraz húngaro con mangas muy largas, extraños zapatos de tacón alto y un gorro peludo. También supone un bigote", expone para justificar este notable, aunque no único, cambio en el aspecto del personaje protagonista que encarnaron primero en la película original de Murnau el actor Max Schreck y después Bruno Ganz en el remake de 1979 dirigido por Werner Herzog.

"Es imposible que este tipo no tenga bigote. Intenta encontrar a un transilvano mayor de edad que no tenga bigote. Es parte de la cultura. Si no quieres molestarte en buscar en Google, piensa en Vlad el Empalador", añadió Eggers, comentando además que incluso el Drácula de la novela de Bram Stoker, precisamente el material en el que se basó Nosferatu, tenía bigote.

Junto a Skarsgard, actor conocido por haber dado vida al payaso Pennywise en la más reciente adaptación de It dirigida por Andy Muschietti, completan el reparto de Nosferatu Lily Rose-Depp como la heroína Ellen Sutter, Nicholas Hoult como Thomas Sutter, Willem Dafoe como Albin Eberhart Von Franz, Aaron Taylor-Johnson y Emma Corrin como Friedrich y Anna Harding y Ralph Ineson como el doctor Wilhelm Sievers, entre otros.