Sam Neill vuelve con Jurassic World 3: "Hemos rodado una película de seis horas"

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

Sam Neill ha arrojado algo de luz sobre Jurassic World: Dominion, tercera entrega de la nuva era de la saga jurásica. Neill, que volverá a dar vida a Alan Grant por primera vez desde Jurassic Park III en 2001, ha dado algunas pinceladas sobre la cinta, a la que ha descrito como "una película a lo grande".

"Va a ser una película a lo grande. El director Colin Trevorrow tiene ese sentido de la fantasía, la alegría y la imaginación que tiene Steven Spielberg. Realmente hemos rodado una película de seis horas. Todos estábamos muy entusiasmados. Con suerte, habrá miles de cines preparados porque es una gran película para grandes audiencias", declaró el actor a Variety.

Sin embargo, cabe destacar que eso no quiere decir que la película vaya a durar seis horas, sino que existen seis horas de metraje. En cuanto a Alan Grant, Neill promete que los fans de la saga original encontrarán al mismo personaje que vieron en las cintas anteriores.

"Es el mismo personaje, pero en un mundo diferente, en tiempos diferentes. El doctor Grant y la doctora Sattler no se han visto durante algún tiempo, así que tendrán que ver si funciona", afirmó.

Además, el intérprete desveló cómo había sido rodar en plena pandemia de coronavirus. "Estábamos obligados a estar con los demás. Si estuviéramos filmando en Los Ángeles, iríamos a nuestras casas cada noche, pero nos conocimos mucho mejor. Nunca me había sentido tan privilegiado de estar trabajando como el año pasado. Muchas personas no han tenido trabajo durante más de un año y me puedo imaginar lo terriblemente deprimente que es y cuánto ansiedad que debe producir", lamentó.

Jurassic World: Dominion también cuenta en su reparto con Chris Pratt, Laura Dern, Jeff Goldblum, Bryce Dallas Howard y Omar Sy, entre otros. Se espera que el filme llegue a los cines el 10 de junio de 2022.