Ryan Reynolds revela su "montaje secreto" de Green Lantern y se cuela en Liga de la Justicia

MADRID, 4 Ago. (CulturaOcio) -

Ryan Reynolds lo ha vuelto a hacer. El actor ha sacado a relucir su lado socarrón, al compartir en redes sociales su "propio montaje" de 'Green Lantern', la criticada adaptación del legendario personaje de DC que protagonizó en 2011. El protagonista de 'Deadpool' también se apunta, a su manera, a lo que Zack Snyder prepara con su montaje de 'Liga de la Justicia'.

Todo comenzó cuando el actor canadiense compartió en Twitter un comentario en el que desmentía su participación como Hawkman en 'Black Adam', la cinta que prepara Jaume Collet-Serra sobre el superhéroe de DC que protagonizará Dwayne Johnson.

El actor dejaba caer que iba a aparecer en la Snyder's Cut de 'Liga de la Justicia', creando mucha expectación entre el fandom. "No voy a ser Hawkman en 'Black Adam'. Aunque, generalmente hago lo que sea que Dwayne Johnson me diga que haga. No obstante, me encantaría estar en la Liga de la Justicia de Zack Snyder y... ¿he oído que quizás ya puedo estar en ella?", escribió.

I’m not playing Hawkman in Black Adam. Although I generally do whatever the hell @TheRock tells me to do. I would however love to be in Zack Snyder’s Justice League movie and I’ve heard I may already be in it? #SnyderCut — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 4, 2020

Con los fans teorizando sobre cómo sería su participación en la versión de Snyder, que se estrenará en HBO Max en 2021, el propio Reynolds ha sido el que ha desvelado de que se trataba: un troleo épico. Poco después de insinuar su aparición, el intérprete compartía otro tuit, en el que desvelaba que todo era una de sus bromas.

"Aquí está el Reynolds' Cut secreto de 'Green Lantern', el que todos vosotros no habéis estado esperando. Para hacerlo lo mejor posible, hemos hecho algunos cortes", comentaba acompañando al vídeo.

Here’s the secret Reynolds Cut of GL you all haven’t been waiting for. In order to make it as great as possible we made some judicious cuts. pic.twitter.com/B2tUelctr8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) August 4, 2020

El vídeo comienza con la escena post-créditos de 'Deadpool 2' en la que el mercenario bocazas le pega un tiro al actor cuando este coge el guion de 'Green Lantern'. Posteriormente, aparecen varias escenas de la fallida cinta de Martin Campbell, para después mostrar una en la que está Tom Cruise con el traje del superhéroe.

Y, efectivamente, Reynolds introduce al personaje en una escena de 'Liga de la Justicia'. Aunque haya sido hecho con mucho humor, el actor no ha mentido, puesto que sí aparece en la cinta de Zack Snyder... solo que de una manera muy 'Deadpool'.