Rohan resiste en el brutal tráiler de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, la película de animación basada en el vasto universo creado por J.R.R. Tolkien, llegará a las salas de cine el próximo 13 de diciembre. Y de cara al estreno, Warner ha lanzado un nuevo adelanto que promete guerra, y toneladas de épica, en la defensa del reino de Rohan.

Dirigida por Kenji Kamiyama, la cinta explorará el pasado de la Casa de Helm Mano de Hierro el más legendario, con permiso de Théoden, rey de Rohan. Ahora, un breve tráiler centrado en la figura de este personaje ha adelantado el desarrollo del conflicto, que pondrá en jaque la estabilidad del reino y la templanza y jerarquía del monarca.

Los 30 segundos que dura el teaser avanzan varios extractos de la cinta protagonizados por el personaje al que da voz Brian Cox que muestran las batallas que tendrá que librar el rey de Rohan y su relación con su hija, Hera, quien liderará la resistencia de los Rohirrim frente a una mortal amenaza. "No tienes la lealtad que crees tener", avisan al monarca antes de propinarle un potente puñetazo.

Mientras las brutales imágenes se suceden, el épico tema oficial del filme entona el paso de los ejércitos marchando hacia el combate, las fortalezas en llamas y los extensos y parajes de la Tierra Media. "Rohan sigue en pie", grita Helm blandiendo su martillo, alentando a sus guerreros hacia la batalla.

Además de este breve adelanto, Warner Bros. publicó un avance de la canción oficial del largometraje, The Rider, un sencillo que, escrito por Phoebe Gittins y David Long e interpretado por Paris Paloma, saldrá a la luz el jueves 14 de noviembre, prácticamente un mes antes del estreno de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim.

Return to Middle-earth with Paris Paloma’s new single, The Rider, inspired by #LOTR: The War of the Rohirrim, available on November 14. ⚔️ pic.twitter.com/XC4T4vVLdy