¿Rodará Henry Cavill (Superman) los reshoots de Liga de la Justicia de Zack Snyder?

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Zack Snyder rodará finalmente nuevas escenas para su versión de Liga de la Justicia. El director prescindirá de todo el material añadido por Joss Whedon, que se encargó del proyecto cuando él lo abandonó en 2017 tras el fallecimiento de su hija, y completará su visión de la historia que se estrenará como una miniserie de cuatro horas en HBO Max.

Para culminar su proyecto, Snyder reunirá a varias de las estrellas de la cinta: Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Ray Fisher (Cyborg) y... ¿Henry Cavill (Superman)? Y es que si bien en un primer momento se informó que los cuatro estarían en los 'reshoots', los últimos comentarios del protagonista de The Witcher parecen indicar que no estará en las nuevas filmaciones.

"No estoy filmando nada adicional", dijo Cavill en una entrevista con Collider. "No, son todo cosas que ya están grabadas. Obviamente, no sé cómo van a cambiar las cosas para adaptarse a la nueva duración de la película, ni lo que pueda cambiar en posproducción. ¿Cuáles son las lecciones que hemos aprendido en los cuatro años que han pasado desde Liga de la Justicia? Cuatro años de reacción de los fans. Ahora sólo estoy viendo la fiesta", sentenció el actor de Superman.

Cabe destacar que la negativa de Cavill es previa al anuncio de los reshoots de Liga de la Justicia, lo que quiere decir que si bien en ese momento el actor no estaba involucrado en las nuevas escenas -que elevarán el presupuesto del filme hasta convertirlo en la segunda película más cara de la historia- millones de dólares- los planes pueden haber cambiado desde que se informó de que, efectivamente, habrá reshoots.

Como señala Collider, actualmente Cavill está en Londres filmando la 2ª temporada de The Witcher, que le ocupará los próximos meses de trabajo, lo que quiere decir que sería complicado viajar a Los Ángeles para las filmaciones de Liga de la Justicia sin que esto afectase al calendario de grabación de la serie de Netflix.

Sea como sea, Warner está apostando fuerte por la versión de Snyder de Liga de la Justicia, que se estrenará como una miniserie de cuatro horas en HBO Max. Los últimos informes apuntan a que el estudio destinará alrededor de 70 millones de dólares a completar la cinta, lo que sumado a los 300 millones de dólares de presupuesto inicial la convierten en la segunda película más cara de la historia, sólo superada por Piratas del Caribe: En mareas misteriosas.

El Snyder'S Cut de Liga de la Justicia tiene previsto su lanzamiento en HBO Max en 2021.