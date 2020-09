¿Quiere HBO más Batman de Ben Affleck?

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Aunque todas las miradas están puestas en 'The Batman' de Matt Reeves y con Robert Pattinson en el papel del Caballero Oscuro, son muchos los que lamentan que Ben Affleck no tuviera más recorrido como un veterano Bruce Wayne. Especialmente ahora, que el actor volverá a interpretarlo en 'The Flash' y estará en el Snyder's Cut de 'Liga de la Justicia'. Puede que precisamente por eso, en HBO Max, que estrenará el montaje de la película de Zack Snyder como una miniserie de cuatro horas, estén barajando la posibilidad de 'resucitar' a Batfleck.

Según ha comentado un colaborador de Geeks Worldwide y recoge We Got This Corvered, HBO Max está interesada en dar continuidad al caballero oscuro encarnado por Affleck de alguna manera. No obstante, todo depende del propio actor, que aún no ha dicho si está interesado o no en rodar nuevo material enfundado en el traje de murciélago.

Hay que recordar que su periplo como Batman ha sido un camino bastante tortuoso para Affleck ya que, inicialmente, iba a dirigir el reinicio de la saga del Caballero Oscuro y que fueron motivos personales -mezclados con ciertas diferencias creativas con la cúpula de Warner/DC agravadas por el batacazo de Liga de la Justicia- los que hicieron que abandonase la dirección del proyecto, como también el papel de Batman.

En este punto también conviene volver a poner en valor las recientes declaraciones de Andy Muschietti, comentando que no le costó mucho convencer a Affleck para que retomase brevemente su papel.

