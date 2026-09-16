Robert De Niro ya negocia su próximo proyecto: un biopic sobre una leyenda del béisbol

Robert De Niro en la película Fanático - TRISTAR PICTURES

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Robert De Niro se encuentra en negociaciones para dar vida a Tommy Lasorda, el entrenador de los Dodgers fallecido en 2021, en un biopic sobre su vida que prepara Skydance Sports. Lasorda, una de las figuras más destacadas de la historia reciente del béisbol, estuvo más de 70 años vinculado a los Dodgers, primero como jugador y, posteriormente, como entrenador.

Según informa Deadline citando fuentes cercanas a la producción, su título provisional es Tommy & Me. Reid Carolin (Magic Mike, Dog. Un viaje salvaje) será el encargado de dirigir la cinta, cuyo guion firman George Gallo, Cambron Clark y el propio Carolin. Por el momento, se desconocen detalles sobre el enfoque que adoptará el filme para narrar la historia de Lasorda.

Carolin también produce la película a través de Free Association, sello del que es socio junto a Channing Tatum. Entre sus próximos proyectos, el cineasta tiene previsto dirigir Isle of Man, drama deportivo centrado en las carreras de motos.

En cuanto a De Niro, que acaba de estrenar en Netflix el thriller Susurran tu nombre, el dos veces ganador del Oscar tiene pendiente el estreno de Ahora los suegros son ellos, la nueva entrega de la saga de comedia que protagoniza junto a Ben Stiller, el próximo 27 de septiembre. Tommy & Me sería el segundo biopic de su carrera tras Toro salvaje, que le valió la estatuilla a mejor actor principal en 1981.

Además, De Niro ya se adentró en el mundo del béisbol en Fanático, el filme de Tony Scott en el que daba vida a un inquietante aficionado obsesionado con los San Francisco Giants y con su nuevo fichaje, el antaño mejor jugador al que dio vida Wesley Snipes. La película se estreno en 1996 y se presentó en el Festival de cine de San Sebastián.

TOMMY LASORDA, LA LEYENDA DE LOS DODGERS

Nacido en Pensilvania e hijo de inmigrantes italianos, Lasorda dio sus primeros pasos en el béisbol profesional cuando fichó por los Philadelphia Phillies como agente libre amateur en 1945. Cuatro años más tarde, debutó en las ligas menores con los Brooklyn Dodgers, aunque solo jugó como titular en un partido.

Su carrera como jugador estuvo llena de dificultades, y su legado verdadero legado comenzó comenzó a forjarse una vez colgó los guantes. En 1960, los recién creados Dodgers de Los Ángeles lo contrataron como ojeador, y en 1973, el entrenador del equipo, Walter Alston, lo fichó como entrenador de tercera base, con vistas a que acabara convirtiéndose en su sucesor. Efectivamente, cuatro años más tarde, una vez que Alston se jubiló, Lasorda asumió el cargo al frente del equipo.

Durante sus veinte años como entrenador, Lasorda conquistó cuatro títulos de la Liga Nacional y dos campeonatos de la Serie Mundial. En los últimos años de su vida, ejerció como asesor del equipo, colaborando en la búsqueda de talentos y en los entrenamientos. También era habitual verlo en el Dodger Stadium, en un asiento situado cerca del banquillo que ocupó como entrenador.

En total, Lasorda estuvo vinculado a los Dodgers durante 71 años de su vida, la relación más longeva que alguien ha mantenido con el equipo.