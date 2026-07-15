Robert De Niro persigue a un asesino en serie en el tráiler de Susurran tu nombre, nuevo thriller de Netflix - NETFLIX

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

El 28 de agosto desembarcará en Netflix Susurran tu nombre, adaptación del libro homónimo de Alex North. Para ir abriendo boca hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un escalofriante tráiler de este trhiller protagonizado por Adam Scott y Robert De Niro, donde este último persigue a un asesino en serie.

El avance arranca con una investigadora (Michelle Monaghan) entrando en un almacén de pruebas, donde encuentra una nota escrita a mano que pone: "Si dejas la puerta abierta..." Acto seguido, entra en escena Tom Kennedy, el personaje de Scott, un escritor de novela negra cuyo hijo de ocho años ha desaparecido.

"Cerrar la puerta es fundamental; si no, te llamará al cristal. Si te sientes solo y quieres llorar, el hombre que susurra te irá a buscar", recita la voz en off de la mujer durante el resto de la nota, que es un poema, mientras las imágenes muestran al pequeño a punto de ser secuestrado.

Es entonces cuando Tom recurre a su padre, el inspector Pete Willis, interpretado por De Niro, del que se había distanciado, para pedirle ayuda. "Recuerdo al hombre que susurra y recuerdo que lo cazaste tú", le dice.

UN ASESINO EN SERIE Y UN MISTERIO DE HACE 30 AÑOS

"Lo hice hace 30 años y cumple la perpetua", afirma Willis. Instantes después comienza una frenética investigación para averiguar quién está tras el hombre susurrante y la desaparición del hijo de Kennedy. "Necesito que encuentres a mi hijo", replica, furioso, a su padre.

Dirigida por James Ashcroft (Atrapados en la oscuridad), a partir de un guion de Ben Jacoby (Bleed) y Chase Palmer (El alienista), Susurran tu nombre también cuenta en su reparto con Hamish Linklater, Michael Keaton, Owen Teague y Will Brill, entre otros. Joe y Anthony Russo, junto a Michael Disco y Angela Russo-Otstot, son los productores.