Robert De Niro no retomará su personaje de Taxi Driver en un anuncio de Uber

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Robert De Niro interpretó a Travis Bickle, veterano de guerra que trabaja como taxista en Nueva York, en Taxi Driver. Los rumores apuntaban a que el actor retomaría el personaje que encarnó en la aclamada cinta de Martin Scorsese para un anuncio de Uber, especulaciones que han sido desmentidas.

En un comunicado, Uber confirmó que De Niro participará en una de sus campañas pero, tras días de rumores, memes y bromas, aseguró que dicha acción promocional no estará inspirada en Taxi Driver, la cinta ganadora de la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes de 1976.

"Estamos filmando con Robert De Niro en Londres para una nueva campaña de Uber en Reino Unido que se lanzará más adelante este año", declaró la compañía. "El anuncio de Uber de De Niro no tiene nada que ver con su personaje de Taxi Driver. Este rumor se basa en un artículo falso de Reino Unido de hace varios días", aclaró por su parte Stan Rosenfield, portavoz del intérprete, en declaraciones a The Hollywood Reporter.

En un principio se aseguró que De Niro encarnaría a Travis Bickle y pronunciaría una de las frases más icónicas de la cinta de Martin Scorsese, cuando el protagonista se mira en el espejo y dice: "¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?".

Antes de que se desmintiera la noticia, Paul Schrader, guionista de Taxi Driver, compartió su opinión sobre la campaña. "No entiendo por qué Bob haría esto. Pero no lo he visto. Si tengo suerte, nunca lo veré", afirmó a través de una publicación de Facebook.

Taxi Driver, que también contaba en su reparto con Jodie Foster y Harvey Keitel, le valió a De Niro una nominación al Oscar a mejor actor. El largometraje también fue candidato a las estatuillas a mejor película, mejor actriz de reparto para Foster y mejor banda sonora original para Bernard Herrmann.