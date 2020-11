Robert Downey Jr (Iron Man) vuelve a enfundarse el Guantelete del Infinito por una buena causa

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Robert Downey Jr. ha vuelto a mostrar su lado más solidario. El actor se ha enfundado de nuevo el Guantelete del Infinito que lució Iron Man en 'Vengadores: Endgame' por una buena causa, pues con este gesto ha querido apoyar la campaña Helping Hands 2020, de la fundación All Within My Hands, la organización del grupo Metallica que busca apoyar a sectores de la población en riesgo de exclusión social.

El actor que dio vida a Tony Stark en el Universo Cinematográfico Marvel ha compartido un vídeo en redes sociales apoyando el evento que organizó la fundación para lograr fondos para luchar contra el hambre y proporcionar servicios básicos a personas necesitadas, así como también garantizar la educación de los niños en riesgo de exclusión.

Se trataba de un concierto benéfico, de ahí que el intérprete acompañase al vídeo con una guitarra, junto con el Guantelete del Infinito que portaba Iron Man. Un gesto que vuelve a demostrar el carácter solidario del actor.

🚨 ATTENTION MUSIC LOVERS! 🚨 @Metallica is hosting an awesome event on Saturday: a worldwide live-streamed concert from their studio in CA. This is a rare acoustic set & it’s all for charity! #HelpingHands2020 benefits the band’s @AWMHFoundation. Get tix: https://t.co/Wi0LDD599g pic.twitter.com/o0vhjfHJVv