Robert Downey Jr. estuvo a punto de ser este otro personaje Marvel

MADRID, 23 Oct. (CulturaOcio) -

Iron Man y Robert Downey Jr. son dos nombres que se han vuelto inseparables para los fans del cine de superhéroes. Sin embargo, los planes iniciales de Marvel pasaban por tener al intérprete en un papel muy distinto, en concreto, como Victor Von Doom, más conocido como el Doctor Doom o Doctor Muerte.

El libro 'The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe' recoge una entrevista a Jon Favreau después de que este dirigiera la primera entrega de Iron Man. En ella, el cineasta señala: Marvel ya se ha reunido con Robert Downey Jr. antes, creo que para interpretar al Doctor Doom".

A pesar de que no se explica en qué película, el contexto hace entender que 'Los Cuatro Fantásticos' de 2005 es el proyecto para el que Marvel Studios quiso fichar a quien más tarde sería Tony Stark.

Finalmente el elegido para ser el infame enemigo del equipo liderado por Reed Richards fue Julian McMahon. Aunque Downey Jr. hubiera sido el seleccionado, seguramente eso no hubiera supuesto un impedimento para ser también Stark, ya que, como muchos fans recordarán, en este filme, la Antorcha Humana estaba interpretada por Chris Evans, quien más tarde se convertiría en el Capitán América.

Aunque sin Robert Downey Jr., todo apunta a que Victor Von Doom se incorporará al Universo Cinematográfico Marvel durante los próximos años, ya que la productora ha confirmado estar desarrollando un proyecto en torno a los Cuatro Fantásticos. Si bien no hay fecha anunciada aún para este título, la serie Loki presentó a Kang el Conquistador, un villano que también se encuentra muy vinculado a Reed Richards.