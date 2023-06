Harrison Ford confirma si Rick Deckard es un replicante en Blade Runner

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Una de las grandes controversias que lleva provocando acaloradas discusiones entre los fans de la ciencia ficción desde hace décadas es si Rick Deckard es o no un replicante al final de Blade Runner, el mítico filme que Ridley Scott dirigió en 1982. Y nadie mejor que el propio Harrison Ford para despejar esta gran incógnita.

En Blade Runner, Ford se metió en la piel de Deckard, un miembro del cuerpo de policía de una distópica ciudad de Los Ángeles cuyo cometido era rastrear a los replicantes. Los objetivos del protagonista eran seres artificiales con apariencia humana creados mediante bioingeniería que carecen de emociones y son utilizados para trabajos peligrosos como los que se desarrollan en las colonias del mundo exterior.

Deckard era el mejor del departamento policial conocido como los Blade Runners. Pero en una de sus misiones, la que ocupa la película basada en el relato de Philip K. Dick, le encomendaron dar caza a cuatro de ellos y terminó enamorándose de Rachael (Sean Young), uno de los androides fabricados por la corporación Tyrell que desconocía su propia naturaleza como replicante.

La película ha tenido diversos montajes y versiones, el público ha podido ver en diferentes formatos hasta siete diferentes. En 2007 vio la luz el montaje definitivo, de 117 minutos, en el que Scott añadió algunas secuencias con las que daba a entender a los espectadores que Deckard era un replicante. Sin embargo, Ford, siempre se ha mantenido firme en su postura sobre la naturaleza humana de Deckard e incluso, llegó a debatir esto mismo con el propio Scott.

Ahora, en una reciente entrevista con Esquire, Ford confesó que ya no piensa igual sobre Deckard. "Siempre supe que era un replicante. Sin embargo, quería rebatirlo. Creo que un replicante querría creer que es humano. Al menos, este lo hizo", sentenció el actor que retomaría al personaje de la mano de Denis Villeneuve en 2017 con Blade Runner 2049, secuela en la que compartió protagonismo con Ryan Gosling.

Es más, ya el propio Villeneuve abordó en una entrevista con Cinemablend la cuestión de si Deckard era o no un replicante cuando se estrenó Blade Runner 2049 en 2017. Sin embargo, su respuesta fue menos aclaratoria y más subjetiva, alegando que "en la película, Deckard no está seguro, como nosotros, de cuál es su identidad. Me encanta eso. Me encanta el misterio. Es algo muy interesante para mí. Y realmente lo adoro, Harrison y Ridley aún debaten sobre ello. Si los pones en la misma habitación no se van a poner de acuerdo", comentó.