Revelador tráiler final de James Bond: Sin tiempo para morir que llega a los cines en octubre

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler final de la nueva película de James Bond, 'Sin tiempo para morir'. que reafirma su llegada a los cines, tras varios retrasos motivados por la pandemia, el próximo 1 de octubre.

El avance, muestra los inicios de Craig como Bond para, pasar a ofrecer más información sobre Lyutsifer Safin, el misterioso villano interpretado por Rami Malek. En este tráiler final, pueden apreciarse más detalles en su pérfido 'modus operandi'.

Por otro lado, el adelanto también habla de las conexiones de Safin con la doctora Swann, la psiquiatra y actual pareja sentimental del agente británico; además de anticipar la despedida de Daniel Craig: "Nada te prepara para una conclusión épica".

Double trailer for a Double-00. Here's the final US trailer for #NoTimeToDie pic.twitter.com/RT0bwiiREq