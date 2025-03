Reunión de leyendas del Universo Marvel en los Oscar 2025

MADRID, 3 Mar. (CulturaOcio) -

Más allá de los galardones entregados, la 97ª. edición de los Oscar ha dejado varios instantes que quedarán para siempre como parte de la hemeroteca de los premios que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Y uno de los momentos más singulares de la alfombra roja ha sido el reencuentro de dos de los pilares del Universo Cinematográfico Marvel, Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson.

Los encargados de interpretar en el UCM a Iron Man y Nick Fury se vieron las caras frente a todas las cámaras antes de que diera comienzo la ceremonia. mientras Downey Jr. posaba junto a su mujer, Susan Downey, Jackson le pilló por sorpresa para saludarse y fundirse en un emotivo abrazo.

Samuel L. Jackson and Robert Downey Jr. pose for photos at the #Oscars pic.twitter.com/5F1tzDLE8v