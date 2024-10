Smile 2: Jack Nicholson, la inspiración de su hijo Jack para la sonrisa más tétrica del filme

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el éxito de Smile en 2022, su director, Parker Finn, regresa a las salas con una secuela todavía más aterradora y perturbadora que su predecesora. Con la cinta ya en cines, uno de sus actores y protagonista de una de sus imágenes más virales, Ray Nicholson, ha confirmado que su padre, Jack Nicholson, es su héroe y fuente de inspiración.

Ray Nicholson parece seguir los pasos de su padre, abriéndose camino en la industria de Hollywood. El actor, que acaba de estrenar Smile 2, donde interpreta a Paul, el exnovio de la diva del pop Skye Riley, a quien da vida Naomi Scott, debutó en la irreverente comedia de 2006, Los calientabanquillos, y desde entonces ha aparecido en películas como Licorice Pizza o Gonzo Girl, entre otras.

Nicholson ha admitido que su padre fue su mayor fuente de inspiración para una de sus perturbadoras escenas en Smile 2. Es más, no han tardado en surgir las comparaciones entre la perversa sonrisa que emite en dicha escena y la mantenida por su progenitor como Jack Torrance en la aterradora cinta de Stanley Kubrick, El resplandor, estrenada en 1980.

Sin embargo, más allá de las similitudes entre padre e hijo, ambos son "personas muy diferentes". "Yo nací en 1992, él nació en 1937. Las cosas que me afectan a mí no necesariamente le afectan a él", admitió en declaraciones a Deadline.

Ray Nicholson on fans reactions to the similarities between his ‘Smile 2’ promo poster and his father Jack Nicholson’s infamous ‘The Shining’ smile, plus how his father is an inspiration to him: “He’s my hero” | #SmileMovie pic.twitter.com/FZ6bwSOAxs