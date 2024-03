Los reshoots de Marvel son "como si te dieran una patada en las pelotas"

MADRID, 1 Mar. (CulturaOcio) -

Ray Winstone interpretó a Dreykov en Viuda Negra, cinta dirigida por Cate Shortland y protagonizada por Scarlett Johansson y Florence Pugh. El actor ha recordado recientemente su experiencia trabajando para Marvel Studios, asegurando que llegó a plantearse abandonar la producción por los reshoots.

"Estuvo bien hasta que tuvimos que hacer los reshoots", ha declarado en una entrevista con Radio Times. "Luego descubres que algunos productores han venido y tu actuación es demasiado, es demasiado fuerte... Así es como funciona Marvel. Puede ser desmoralizador porque sientes que estás haciendo un gran trabajo", añadió.

Es entonces cuando desveló que se planteó dejar la cinta. "De hecho dije: 'Deberíais buscar a otro actor porque esto es todo para mí'. Y terminas haciéndolo de nuevo porque estás contratado para hacerlo. De lo contrario, terminas en el juzgado. Es como si te dieran una patada en las pelotas", lamentó.

El personaje de Winstone no salió vivo de Viuda Negra, pero la película presentó a varios personajes que probablemente aparecerán en proyectos futuros. Florence Pugh, por ejemplo, regresará como Yelena Belova en Thunderbolts junto a otros rostros familiares del UCM como Bucky Barnes (Sebastian Stan) y El Guardían Rojo (David Harbour).

Winstone estrenará próximamente The Gentlemen: La serie a las órdenes de Guy Ritchie y también desveló cómo es trabajar con el realizador. "Él tiene bastante claro lo que quiere. ¡Luego cambia de opinión! Lo hace todo el tiempo. Pero mientras estés al día y sepas lo que estás haciendo, entonces es fácil cambiar. Si no has hecho los deberes, entonces estás jodido. Porque es un chico muy inteligente", dijo.

Además de haber trabajado en Viuda Negra, Winstone también ha participado en producciones como Beowulf, Infiltrados o Cold Mountain. Al margen de The Gentlemen: La serie, tiene pendiente de estreno Damsel, cinta de Netflix dirigida por Juan Carlos Fresnadillo y protagonizada por Millie Bobby Brown.