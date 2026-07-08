El remake de Enredados ya desata la furia de los fans: "Cancelad la película" - DISNEY

MADRID, 8 Jul. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Enredados arrancó su rodaje en España el pasado mes de junio. Ahora, una imagen filtrada del set ha revelado un cambio que la nueva película ha incorporado con respeto a la cinta de animación original, lo que ha desatado un aluvión de críticas.

"¡NUEVO VISTAZO al interior del decorado del castillo de la película en imagen real de ENREDADOS, rodada en España! Parece que los tapices con motivos solares del reino han cambiado de color, pasando del morado al azul", reza una publicación compartida en X por la cuenta Tangled Uptades, junto a una fotografía del set en la que puede verse una de estas banderillas azules.

🚨| NEW LOOK inside of the castle set of the live-action 'TANGLED' in Spain!



The sun tapestries in the kingdom have seemingly been changed from purple to blue.



Filming started late last month and is ongoing. pic.twitter.com/Q4rGxaxtMl — Tangled Updates (@TangledUpdates) July 7, 2026

Este cambio, aparentemente menor pero que no deja de formar parte de la identidad visual de la película, ha hecho saltar las alarmas entre los fans del filme original.

"Cancelad la película dios mío Enredados es morado", expresa un usuario en X. "¿Amarillo y azul, cuando el amarillo y el morado son colores complementarios? ¿¿¿CUANDO EL VESTIDO DE RAPUNZEL ES MORADO??? ¡¡¡¡¡¡Confesad que es para poder venderles a los niños los juguetes de siempre!!!!!!!", aventuraba otro internauta.

yellow and blue when yellow and purple are complimentary colors? WHEN RAPUNZEL’S DRESS IS PURPLE???



just say it’s so you can market inevitable toys to boys!!!!!!! https://t.co/jqZLyL124L — amber leigh 🪭arirang tour (@mbrleigh) July 7, 2026

"¿¿¿¿¿EL DORADO Y EL MORADO SON, LITERALMENTE, EL SÍMBOLO DE LA FRANQUICIA????? DIOS MÍO, JUSTO CUANDO PENSÉ QUE ESTA ADAPTACIÓN EN IMAGEN REAL NO PODÍA ESTRESARME MÁS, VA Y DEMUESTRA LO CONTRARIO", sentencia otro usuario.

O SOL DOURADO E O ROXO SAO LITERALMENTE A MARCA DA FRANQUIA????? MEU DEUS QUANDO EU ACHO QUE ESSE LIVE ACTION NAO PODE ME ESTRESSAR MAIS ELE VAI LA PROVA O CONTRARIO https://t.co/t20DE0JfHr — ·۪۫ˑ݈🌌 paola (@paolabuch) July 7, 2026

"¿¿¿¿¿Pero a qué viene cambiar el color principal????? ¿¿¿¿Por qué quieren diferenciarse tanto de los dibujos animados???? ¿¿¿Por qué quieren a toda costa que la gente se enfade???", incide otro internauta.

Literally what's the need of changing the main color????? Why do they want to be so different from the cartoon???? Why do they actively want people to be mad??? — DELTARUNE CH5 SPOILES || ❌▫️🌾▫️🦉 (@KChips_) July 7, 2026

EL ELENCO DEL REMAKE DE ENREDADOS

Recientemente, comenzaba a circular por redes sociales el rumor de que Caitriona Balfe, la estrella de la serie Outlander, podría unirse al reparto dando vida a la madre de Rapunzel. Por el momento, la noticia no se ha confirmado oficialmente.

Teagan Croft y Milo Manheim encabezan el reparto del filme como Rapunzel y Flynn Ryder, mientras que Kathryn Hahn dará vida a la malvada madre Gothel.

El remake en imagen real de Enredados está dirigido por Michael Gracey (responsable de otras cintas con un gran componente musical como El gran showman o Better Man) y cuenta con Jennifer Kaytin Robinson como guionista.

Estrenada en 2010 e inspirada en el cuento de los hermanos Grimm sobre una princesa de larga cabellera, Enredados recaudó 582 millones de dólares en taquilla a nivel global y fue nominada al Oscar a mejor canción original por 'I see the light'. Mandy Moore y Zachary Levi fueron los encargados de poner voz a los protagonistas en el doblaje original en inglés.