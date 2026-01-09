Una estrella de Marvel será la villana del remake en imagen real de Enredados - DISNEY

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Tras fichar a sus dos protagonistas, el remake en imagen real de Enredados sigue sumando nombres a su reparto. Ahora, la cinta podría haber encontrado a la intérprete que se pondrá en la piel de Gothel, la villana que cría a Rapunzel como su hija para aprovecharse de las propiedades mágicas de su cabello.

Según informa Deadline, Kathryn Hahn, protagonista de la serie de Marvel Agatha, ¿quién si no?, está en conversaciones para interpretar a la antagonista del filme. Scarlett Johansson también fue considerada para el papel, pero terminó rechazándolo por problemas de agenda, pues tiene previsto el rodaje de The Batman 2 y de la nueva película de El exorcista, capitaneada por Mike Flanagan.

Desde que se supo que Johansson estaba interesada en el rol, los fans comenzaron a manifestar en redes sociales su interés por que fuera Hahn, actriz de Wandavision y The Studio, quien diera vida a la villana.

Seems like a typecast...but since Scarlett Johansson passed on #Tangled. It's time to call up Kathryn Hahn as Mother Gothel

KATHRYN

Casted as Mother Gospel

Recientemente se anunció que Teagan Croft y Milo Manheim se pondrán en la piel de Rapunzel y Flynn Ryder, respectivamente. Al igual que la cinta original de animación, el remake en imagen real de Enredados tendrá un importante componente musical.

Michael Gracey, quien será el encargado de dirigir la película, cuenta en su filmografía con musicales como El gran Showman protagonizada por Hugh Jackman y Better Man, el heterodoxo biopic del cantante Robbie Williams.

El remake en imagen real de Enredados se unirá así a la lista de proyectos en los que Disney revisita sus propias producciones y que ya le han valido muchos y rutilantes éxitos como El Rey León, Aladdin, La bella y la bestia o El libro de la selva, todas ellas por encima de los 1.000 millones en taquilla. El último en superar esta marca ha sido el remake de Lilo y Stich el pasado año.

Jennifer Kaytin Robinson firma el guion del remake de Enredados y Kristin Burr, quien ha trabajado en cintas como Ponte en mi lugar de nuevo o la película de imagen real Cruella, producirá la cinta. El proyecto, que aún no cuenta con fecha oficial de estreno, tiene previsto arrancar su rodaje en junio de este año.

Estrenada en 2010, Enredados recaudó 582 millones de dólares en taquilla a nivel global y fue nominada al Oscar a mejor canción original por 'I see the light'. Donna Murphy fue la encargados de poner voz a Gothel en el doblaje original en inglés.