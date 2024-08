El remake de El Cuervo (The Crow) prohibió armas y disparos en el rodaje por la muerte de Brandon Lee en 1993

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

El legendario cómic de El Cuervo de James O'Barr saltó a la gran pantalla por primera vez en 1994 de la mano de Alex Proyas y con Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, como protagonista. Sin embargo, el actor murió durante el rodaje de una escena tras recibir un disparo de forma accidental. Este viernes 30 de agosto llega a los cines una nueva versión, esta vez dirigida por Rupert Sanders y protagonizada por Bill Skarsgard. Un filme que cuenta con la violencia y los tiroteos propios de la historia original, pero en el que Sanders optó por prohibir por completo el uso de armas en el rodaje.

Fue el 31 de marzo de 1993 cuando los restos de un casquillo de una bala de fogueo quedaron atascados dentro del cañón de una de las pistolas de atrezo usadas en el rodaje. Esto hizo que, cuando el actor Michael Massee disparó de nuevo el arma, el residuo metálico saliera expulsado, como un proyectil, que impactó de forma mortal en el abdomen de Brandon Lee, quien se encontraba a menos de cinco metros de él mientras rodaban la escena de un tiroteo.

Un incidente que, además de obligar a Proyas a terminar el rodaje del filme sin su protagonista y convertir la cinta en un título de culto antes incluso antes de su estreno, generó un gran debate en Hollywood sobre el uso de armas en los rodajes y las medidas de seguridad.

La cinta protagonizada por Lee terminó de rodarse gracias al doble de acción del actor, Chad Stahelski, quien después dirigiría la saga John Wick. Sin embargo, la tragedia quedó grabada en la mente del equipo y del público, e incluso O'Barr maldijo el día en el que escribió El Cuervo, según recoge SlashFilm.

"La seguridad es mi prioridad número uno", aseguraba el director de Blancanieves y la leyenda del cazador o Ghost in the Shell en una entrevista con Variety sobre su decisión de no usar armas. "Los sets de rodaje son muy peligrosos. Hay coches moviéndose rápido con grúas en el techo, hay dobles cayendo desde arriba con cables. Incluso andar alrededor del set por la noche, con máquinas de lluvia y luces, es como trabajar en un entorno industrial. Es muy peligroso y tienes que estar seguro", aseguraba el cineasta.

"El primer día que me reuní con el departamento de efectos especiales y el armero, que es genial, en Praga, fueron todos muy conscientes sobre la seguridad. Todos seguían las mismas normas que los militares a la hora de manipular armas, pero ni siquiera quise arriesgarme", continuó Sanders, explicando que se negaba a usar armas aunque fueran extremadamente seguras.

SIN BALAS EN EL SET

El cineasta también encargó que en ningún caso se podrían disparar balas aunque fueran de fogueo. "'No tendremos armas que disparen en el set', dije al principio, lo que significa que no tuvimos ni un arma que pudiera suponer un peligro cerca y de la que ningún proyectil pudiera dispararse", aseguró Sanders, explicando que, finalmente, muchas de las pistolas utilizadas eran de Airsoft, de goma o de metal... pero sin mecanismo de disparo.

"Tienes que añadir un destello y humo, pero es un precio a pagar que merece la pena. Se comió un poco del limitado presupuesto para efectos visuales, pero creo que mereció la pena", explicó Sanders sobre cómo crearon el efecto al no haber un disparo real. "Tienes que hacer un balance de dónde te gastas el dinero cuando no tienes un presupuesto demasiado grande para los efectos visuales. Pero para mí, merecía la pena gastarlo en la seguridad y la comodidad de todo el mundo que ha trabajado en este proyecto", concluía Sanders.

Y es que la muerte de Lee en 1994 no ha sido en único accidente que ha marcado la postura del director en cuanto a las armas. Más recientemente, en octubre de 2021 durante el rodaje de la cinta Rust, el protagonista, Alec Baldwin, disparó a la cineasta Halyna Hutchins con un arma de fogueo que no había sido previamente revisada, acabando con su vida.

"Las almas gemelas Eric Draven (Skarsgard) y Shelly Webster (FKA Twigs) son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando el mundo de los vivos y los muertos para saldar sus deudas", reza la sinopsis oficial del remake de El Cuervo.

Sanders deja claro que su nueva película es una versión totalmente diferente del material original de O'Barr, pero también la considera una especie de homenaje a la memoria de Lee. "Brandon era una voz única y creo que siempre será sinónimo de El cuervo y espero que esté orgulloso de lo que hemos hecho y de cómo hemos recuperado la historia de nuevo. Hay una verdadera fragilidad y belleza en su versión de El cuervo y creo que Bill se siente como heredero de todo eso", afirmó el director en una entrevista concedida a Vanity Fair.

Junto a Skarsgard y FKA Twigs, el reparto de la nueva versión de El Cuervo incluye a Isabella Wei, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila y Jordan Bolger, entre otros.