El remake de Blancanieves ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 4 Jun. (CulturaOcio) -

Blancanieves, la reinterpretación musical en imagen real del clásico de 1937, ya tiene fecha de estreno en Disney+. Tras su paso por las salas, donde recaudó apenas 205 millones de dólares, la cinta protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot aterrizará en la plataforma el próximo 11 de junio.

La película dirigida por Marc Webb (saga The Amazing Spider-Man) revisita el clásico de Disney para intenntar acercarlo a las problemáticas actuales. El filme, cuyo lanzamiento no estuvo exento de polémicas y también muchas críticas, representa a una Blancanieves fuerte y combativa que contrasta con la de la versión original.

Esta nueva versión de Blancanieves incluye canciones originales totalmente nuevas de Benj Pasek y Justin Paul (El gran showman, La La Land) y una música original compuesta por Jeff Morrow. Además Zegler comparte sus esperanzas en la balada Waiting on a Wish, uno de los nuevos temas musicales que se unen a otras atemporales como Heigh-Ho y Whistle While You Work.

Blancanieves se une así a la tendencia de realizar remakes de clásicos de animación. En el caso de la Casa del Ratón, gran artífice de esta moda, el más reciente ha sido el de Lilo y Stich, dirigido por Dean Fleischer Camp, que llegó a las salas el pasado 23 de mayo.

Junto a Zegler y Gadot completan el reparto de Blancanieves Andrew Burnap como Jonathan, Andrew Barth Feldman como Mudito, Tituss Burgess como Tímido, Martin Klebba como Gruñón, Jason Kravits como Mocoso, George Salazar como Feliz, Jeremy Swift como Sabio y Andrew Grotelueschen como Dormilón.

Dirigida por Webb y escrita por Greta Gerwig (Barbie) junto a Erin Cressida Wilson y Dorothy Anne Blank, Blancanieves también cuenta en su estelar reparto con Colin Michael Carmichael, Andrew Burnap y Ansu Kabia, entre otros.