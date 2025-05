El director de Lilo y Stitch defiende el controvertido nuevo final del remake de Disney

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

El remake de Lilo y Stitch sigue arrasando en cines desde su estreno hace tan solo unos días. Dean Fleischer Camp es el director de esta nueva versión, que ha modificado el final del clásico de animación de 2002, dividiendo a los espectadores.

A diferencia de la película original, en esta versión Nani, la hermana y cuidadora de Lilo, renuncia a su custodia y la entrega al sistema de acogida para ir a la universidad a estudiar biología marina. Son los vecinos de las hermanas los que asumen la guardia de la pequeña. En X, el realizador compartió un artículo de Forbes de Laura Sirikul, titulado Cómo el final de Lilo y Stitch de Disney honra el significado de Ohana", y escribió: "Para cualquiera que cuestione el final de nuestra película, este hermoso artículo de @lsirikul lo resume perfectamente".

For anybody questioning the ending of our film, this beautiful piece by @lsirikul nails it https://t.co/k8ZCz1YbTA

El artículo plantea que, aunque el hecho de que Nani se quede con Lilo es un buen final para la película original, en la versión de imagen real era necesario un enfoque más realista. Sin embargo, la película sigue transmitiendo la idea central del original, "Ohana significa familia. Familia significa que nadie se queda atrás ni es olvidado", simplemente ampliando la definición de "familia".

Lilo queda al cuidado de la abuela de David y sigue viendo a Nani con frecuencia gracias al uso de una pistola de portales. Sirikul argumenta que el personaje de Stitch "se convirtió en el catalizador que unió a la comunidad para ayudar a Lilo y Nani a salir de su situación. Nani se da cuenta de que necesita ayuda, y finalmente la acepta".

Sin embargo, algunos usuarios de la red social no se mostraron convencidos con este desenlace. "Otra adaptación en imagen real de Disney que arruina la original. Pasa por alto por completo el verdadero mensaje de la primera película", reza una publicación. "¿Te das cuenta de que hay universidades de prestigio justo allí en Hawái que ofrecen la carrera que ella quería estudiar, verdad?", se puede leer en otro comentario.

"Lo siento, habéis destruido lo que hacía especial a la original. El mensaje principal era que Jumba y Pleakley se convirtieron en parte de su ohana y le dieron a Nani el apoyo que necesitaba y le faltaba. Le habéis convertido en un villano para justificar vuestra propia interpretación equivocada de la historia original", argumentó otro internauta.

"Tenías un solo trabajo: ser fiel a la original. Reescribiste toda la película para que fuera más políticamente correcta. Hay universidades en Hawái que ofrecen Biología Marina. Convertiste a Nani en una 'girlboss'. Eso no me parece bien", apuntó otro usuario.

Sin embargo, también hubo quien apoyó al director. "Como madre joven (fui madre a los 17), ver a Nani superarse para poder darle una mejor vida a Lilo tenía todo el sentido del mundo", expuso una tuitera. "Gracias por compartir vuestras historias conmigo. Parece que son las personas con experiencias reales como estas quienes más conectan con este final", valoró el cineasta.

Thank you for sharing your stories with me ❤️ It seems like the people with actual lived experiences like this are the ones with whom this ending resonates the most. https://t.co/RCjVTNhu3G