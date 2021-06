ReleaseTheSchumacherCut: Fans de Batman Forever reclaman el montaje del director en el 26º aniversario de la película

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Después de que los fans de DC consiguieran que Warner Bros. diera su brazo a torcer y estrenara finalmente el Snyder Cut de Liga de la Justicia, el ansia de sus seguidores por ver más montajes originales de películas cercenadas por la compañía está lejos de acabar. Ahora, y con motivo del 26º aniversario del estreno de Batman Forever, los seguidores del hombre murciélago han echado la vista atrás y reclaman al estudio que vea la luz la versión de Joel Schumacher del filme que en 1995 protagonizó Val Kilmer

La película de Schumacher, primera de la saga en la que no participó el tándem formado por Tim Burton y Michael Keaton, que protagonizó Batman en 1989 y Batman Vuelve en 1991, también sufrió grandes modificaciones por parte de la compañía antes de llegar a las salas. Ahora los fans reclaman que el estudio haga pública de algún modo esta versión del filme que ha sido considerado durante años como uno de los peores del Caballero Oscuro.

Para hacer efectiva la petición, los fans han emulado la campaña seguida con la cita de Zack Snyder y han vuelto viral el hastag #ReleaseTheSchumacherCut, que ha conseguido convertirse en tendencia en la red social. Un movimiento que exige que la película se reestrene de forma íntegra, tal y como la concebió en su día su director, en HBO MAX como sucedió con el nuevo montaje de la Liga de la Justicia el pasado marzo.

Estrenada en 1995, la película presentaba a Val Kilmer y Chris O'Donnell como los nuevos Batman y Robin, en una disparatada misión para detener a los villanos Enigma y Dos Caras, a los que daban vida Jim Carrey y Tommy Lee Jones. La cinta que llegó a los cines tenía un tono de comedia histriónica muy diferente al concepto que Schumacher tenía en origen.

Al parecer, el filme de Schumacher, que falleció en junio del pasado año, contaba con 50 minutos más de duración que el estudio descartó y que daban una visión mucho más oscura de su Universo, acercándose a lo que fueron las dos primeras entregas, Batman y Batman Vuelve. Algunas de esas secuencias eliminadas están actualmente disponibles en las ediciones domésticas de la película.

El guionista de la película, Akiva Goldsman, confesó en una entrevista concedida en el marco del Festival de cine de Austin, a principios de este año, haber visto el montaje original de Schumacher. El escritor afirmó tener "la sensación de que hay un reestreno en marcha", además de estar "muy interesado en ver si el montaje original de Batman Forever sale a la luz".

Actualmente, los planes de Warner Bros. pasan por abrir las puertas del Multiverso, que será presentado en la película The Flash de Andy Muschietti, en el que los héroes de las nuevas películas convivirán con sus encarnaciones pasadas. Se sabe que Michael Keaton retomará su papel como Batman en la cinta en solitario del Velocista Escarlata y existen rumores sobre la posible aparición de otras versiones del murciélago como la de Christian Bale, o incluso las de George Clooney y Val Kilmer.

Quién sabe si con el estreno de The Flash las películas de Batman de los 90 podrían volver a popularizarse y como consecuencia el estudio llegue a plantearse lanzar la nueva versión del filme de Schumacher.