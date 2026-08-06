Reino Unido censura el póster de La momia de Lee Cronin por mostrar "una imagen realista de una niña muerta"

Reino Unido censura los carteles de La momia de Lee Cronin por mostrar "una imagen realista de una niña muerta" - WARNER BROS

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

La Autoridad de Estándares Publicitarios de Reino Unido (ASA por sus siglas en inglés) ha ordenado la retirada de los carteles de La momia, la película de terror dirigida por Lee Cronin, alegando que muestran "una imagen realista de una niña muerta".

La ASA ha justificado su decisión asegurando que las imágenes podían causar angustia a los niños que las vieran, teniendo en cuenta que algunas estaban expuestas en lugares como el metro de Londres, así como un emplazamiento visible desde una guardería.

El organismo incidía de que los rasgos de la figura que aparece en los pósteres, como su piel grisácea y labios agrietados, ofrecían a los transeúntes "una imagen realista de una niña muerta".

Posters for Lee Cronin’s 'THE MUMMY' have been pulled from the London Underground after a U.K. regulator ruled that the imagery created “a realistic impression of a dead child.” pic.twitter.com/xYmENzvnrf — Brad @ Dread Central (@DreadCentral) August 5, 2026

El director de la película ha compartido la noticia en su cuenta de Instagram junto a un texto que reza: "Siento aguaros la fiesta, pero ella ya está en vuestras casas, en HBO Max". Tras su estreno en cines el pasado 17 de abril, donde recaudó apenas 90,5 millones de dólares a nivel global, La momia aterrizaba recientemente en la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery.

LA ASA RECIBIÓ 30 RECLAMACIONES EN RELACIÓN CON LA MOMIA DE LEE CRONIN

Según la ASA, recibieron hasta "30 reclamaciones, muchas de las cuales consideraban que los anuncios resultaban perturbadores tanto para los niños como para los adultos". Algunas quejas también aludían a la publicidad para televisión y plataformas de streaming correspondientes a la misma campaña, pero el organismo les dio el visto bueno al considerar suficiente la restricciones de programación que les fue impuesta, en virtud de la cual solo pueden emitirse a partir de las 19:30 horas.

La institución también ha desestimado otra denuncia que argumentaba que los carteles del filme trivializaban la pérdida de un hijo o los conflictos globales actuales. La ASA considera que el texto que identificaba la imagen como promoción de una película proporcionaba suficiente contexto, pese a que algunos espectadores lo encontraran de mal gusto.

El organismo ha ordenado a Warner Bros. que mantuviera futuras campañas de marketing que pudieran asustar a los niños lejos de los lugares donde pudieran verlas.

Por su parte, el estudio argumenta que la expresión neutra de la imagen, el ojo abierto y la ausencia de un sarcófago o de ataduras eran decisiones deliberadas destinadas a reducir la angustia. Además, Warner recuerda que su política de publicidad exterior dicta la necesidad de mantener las campañas relativas a títulos de terror a una distancia mínima de 100 metros de los colegios. Una norma que, no obstante, no se aplica a las guarderías.