El regreso de Abominación en el tráiler de Shang-Chi enloquece a los fans: "Eres tan horrible como el día que te fuiste"

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, la nueva película de Marvel y primera protagonizada por e superhéroe asiático, ha estrenado su segundo tráiler. En él, además de explicarse el origen del personaje y cuáles serán sus motivaciones a lo largo del filme, se ha revelado el cameo de dos viejos conocidos del Universo Cinematográfico Marvel.

Tras el título de la película, al final del tráiler, hay una secuencia de apenas unos segundos en la que se ve al protagonista de la película en un enorme local similar a una discoteca, que tiene dentro una jaula de pelea suspendida en el aire y sujeta por unas cadenas. En su interior dos personajes de Marvel luchan a muerte: el hechicero Wong y el colosal Abominación.

Wong es uno de los principales aliados del Doctor Strange. Fue presentado en la película en solitario del héroe al que da vida Benedict Cumberbatch como miembro de los Maestros de las Artes Místicas de Kamar-Taj, donde además ostenta el título de guardián de los libros antiguos. En Doctor Strange, ayudó al Hechicero Supremo a derrotar a Kaecilius y en Infinity War se enfrentó a la Orden Oscura cuando esta intentó robar la Gema del Tiempo del Santuario de Nueva York.

Aunque fue víctima del chasquido de Thanos, volvió a la vida después de que el Hulk revirtiera sus efectos y se unió al combate contra la versión alternativa del Titán Loco para defender la Tierra. La última vez que fue visto en pantalla fue durante el funeral de Tony Stark al final de Vengadores: Endgame.

Este aliado de los Vengadores, interpretado por Benedict Wong, estaba confirmado como uno de los personajes principales de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, aunque también se rumoreaba que podría tener una pequeña aparición en Spider-Man: No Way Home. Al parecer, los fans podrán reencontrarse con él antes de lo que esperaban.

En el caso del otro combatiente de la jaula, al que se enfrenta Wong, los fans de Marvel tendrán que hacer algo más de memoria. Concretamente, tendrán que retrotraerse hasta El Increíble Hulk, de 2008. En este filme, en el que Bruce Banner es interpretado por Edward Norton antes de que fuera sustituido por Mark Ruffalo, aparece un ex agente de operaciones especiales de los Marines Reales Británicos llamado Emil Blonsky interpretado por Tim Roth.

Blonsky es puesto a las órdenes del General Thaddeus Ross durante su misión para capturar a Banner. El militar es sometido al suero del supersoldado del Capitán América, mezclado con sangre de Hulk expuesta a Radiación Gamma. El resultado es que Blonsky se convierte en una monstruosa criatura similar al gigante verde conocida como Abominación.

El Consejo Mundial de Seguridad intentó obligar a Tony Stark a que incluyera a esta criatura dentro de la iniciativa Vengadores, sin embargo Coulson intervino y logró que la propuesta no siguiera adelante. Tras esto, Abominación quedó recluido en una celda criogénica de SHIELD en Alaska.

Aunque el personaje había caído en el olvido durante años, Marvel anunció que sería el villano principal de la serie de She-Hulk y que seguiría estando interpretado por Tim Roth. Lo que nadie esperaba es que fuera a haber un adelanto de este regreso en la película de Shang-Chi.

Los fans han quedado estupefactos al descubrir que Wong aparecería en el filme y aún más al ver que también lo haría Abominación. Las reacciones en Twitter no se han hecho esperar:

WAIT WAIT WAIT WAIT ABOMINATION IS IN THE SHANG-CHI TRAILER OH MY GOD pic.twitter.com/IQmz4WU0iM — Luke (@qLxke_) June 25, 2021

Abominación viendo al Hulk de Mark Ruffalo: pic.twitter.com/eMPs3HP3M3 — VERZUL 🇲🇽 (@SkyVERZUL) June 25, 2021

O sea, a ver cómo lo digo de forma sosegada...



¡QUE SALE ABOMINACIÓN CONTRA UN HECHICERO QUE PARECE SER WONG AAAAAAAAAAAAAAAAH! pic.twitter.com/MLIdqI20I8 — ⎊۞ La Buhardilla Marvel ✵⍟ #WakandaForever (@BuhardiMarvel) June 25, 2021

Abominación. Estás tan horrible como el día en que te fuiste ❤️#ShangChi pic.twitter.com/qYp3nvBy2q — Pelicomic (@Peli_Comic) June 25, 2021

13 años desde la última vez que vimos a Abominación, es emocionante saber que tendremos de vuelta a uno de los primeros personajes del UCM.#ShangChi pic.twitter.com/F1sc6GROVm — arlez.garxía ' 乡 (@arlez_jgalceta) June 25, 2021

Abominación y Wong en el trailer de Shang Chi pic.twitter.com/hqXOEahcHe — 🕸️🕷️MONSTER 🕷️🕸️ (@SpideyPosting) June 25, 2021

Todos al ver a Abominación: pic.twitter.com/3je5rMFqFv — Estefani Gonzales 🍀 (@Stef_Art1) June 25, 2021

Para descubrir el enfrentamiento entre Wong y Abominación, los espectadores tendrán que esperar al estreno de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos cuyo estreno está previsto para el 3 de septiembre. La sinopsis oficial es la siguiente: "Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando es arrastrado a la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos".