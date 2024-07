La redención de Will Smith, ovacionado en su primera gala tras el bofetón de los Oscar

Después de agredir en directo a Chris Rock en la gala de los Oscar, la carrera de Will Smith se tambaleó. El mismo día que ganó el premio al mejor actor por El métido Williams, el interpreprete vió como su carrera se tambaleaba tras protagonizar uno de los capítulos más lamentables de la historia de Hollywood. Sin embargo, más de dos años después, Smith parece haberse redimido casi por completo. Tras recobrar el favor del público con la buena marcha en taquilla de Bad Boys 4, evidencia su reinserción en el 'star system' con la aprición en la primera gala desde aquellos infames Oscar de 2022.

Fue en los premios BET que se celebraron este pasado domingo 30 de junio en el Peacock Theatre de Los Ángeles. Allí, Smith recibió una emotiva ovación tras interpretar, junto al coro gospel Fridayy y el cantante Kirk Franklin, su nuevo single You Can Make It, reafirmando así su resurrección profesional.

"Estoy aquí para decirles que pueden lograrlo. Nadie tiene un camino fácil, todos tenemos una cruz que llevar. Sea lo que sea que estés pasando ahora en tu vida, te aseguro, vas a poder superarlo", comenzó Smith antes de arrancar a rapear.

En el centro de un escenario rodeado de fuego y cenizas, el protagonista de Soy leyenda o Independence Day hizo que los presentes en la gala se levantaran sus asientos para dedicarle una larga ovación, brindándole a Smith cariño y apoyo frente a las críticas y el desprecio del pasado.

La carrera profesional de Smith no solo se ha limitado a la interpretación, y es que la música también ha sido una parte importante en la vida del artista. Consagrado como rapero antes incluso que como actor cuando dio el salto con la serie El príncipe de Be-Ari, Smith acumula ya ocho nominaciones a los Grammys y se ha alzado con cuatro de ellos. Men In Black, tema por el que ganó este premio a mejor interpretación rap solista en 1997, ha sido una de las canciones más reconocidas de Smith, que volvió a interpretarla el pasado abril junto a J. Balvin en el festival de Coachella.

Además, el pasado 7 de junio Smith y Martin Lawrence estrenaron Bad Boys: Ride or Die, una cinta que se ha convertido en uno de los éxitos del año. La cuarta entrega de la saga Bad Boys ha recaudado cerca de 332 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo.

Fue durante la gala de los Oscar de 2022 cuando Will Smith propinó una bofetada a Chris Rock durante la ceremonia después de que Rock hiciera un chiste sobre la alopecia de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. El incidente acarreó graves consecuencias para el intérprete, que en esta misma gala ganó el Oscar al mejor actor por El método Williams, que fue expulsado de la Academia y vetado en futuras galas de estos premios.

Ahora, con el regreso de Smith a galas como las de los BET, solo queda esperar a descubrir si la Academia podrá perdonar el acto violento del actor como al parecer ya está haciendo el resto de la industria.