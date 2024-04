VÍDEO: Will Smith reaparece como Men in Black junto a J. Balvin en Coachella

Will Smith reaparece como Men in Black junto

Will Smith reaparece como Men in Black junto - SONY PICTURES

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Will Smith ha sorprendido a propios y extraños con una inesperada aparición en Coachella, uno de los festivales de música más conocidos del mundo. El actor y rapero se subió al escenario durante el concierto de J Balvin. Y lo hizo vestido nada menos que del Agente J, su personaje de la icónica saga de películas Men in Black (Hombres de negro).

Smith se unió al cantante colombiano para interpretar juntos la canción Men in Black, por la que en 1997 ganó el Grammy a mejor actuación de rap en solitario. En el centro del escenario apareció una gigantesca cabeza de un extraterrestre.

Y, acompañados por un grupo de bailarines disfrazados de aliens y de hombres de negro, ambos artistas cantaron juntos el icónico tema en el festival que se celebró en California.

Al final de la actuación, Balvin fue arrastrado por dos personas vestidas de negro, dejando a Smith solo en el escenario. Con su elegante traje y sus gafas de sol, el actor se dirigió al público y sacó el característico dispositivo para borrar memorias de la saga Men in Black. Lo activó y, mediante un juego de luces, culminó la función ante los vítores de los asistentes a Coachella.

Men in Black se estrenó en 1997 y supuso uno de los grandes éxitos de la filmografía de Will Smith. El filme consiguió recaudar más de 250 millones de dólares a nivel mundial, un taquillazo que le valió dos secuelas estrenadas en 2002 y 2012, además de una serie de animación e incluso un videojuego. Ahora, doce años después de la última entrega, Will Smith ha dado vida a su personaje una vez más gracias al festival californiano y a J. Balvin.