Red se enfrenta al síndrome del nido repleto en el divertidísimo tráiler de Angry Birds 3: la película

Psalm West as “Olly” and Jason Sudeikis as “Red” in “The Angry Birds Movie 3” from Paramount Pictures. - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

Angry Birds 3: la película, la nueva entrega de la saga basada en el popular juego para móviles, llegará a los cines el 1 de enero de 2027. La producción, de nuevo dirigida por John Rice, estrena el nuevo tráiler en el que, lejos de sus épicas batallas, Red deberá sobrevivir al agotador y divertido desafío de ser padre de una familia numerosa.

"Nómbrame un pájaro más guay que tu padre", le dice Red a su hijo mayor en el tramo inicial del adelanto mientras caminan hacia el instituto. Sin dudarlo, su primogénito le responde con una lista de celebridades... aviares: "Lebuitre James, Gallinaya, Leornardo DiCapon, Thimothée Plumamet, Bad Piolin, Tate Macrapaz, C.Trucana, Ryan Gansolin".

Esta divertida respuesta del joven hace referencia a nombres de estrellas actuales como LeBron James, Zendaya, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Bad Bunny, Tate McRae, C.Tangana y Ryan Gosling, pero adaptadas al universo de Angry Birds.

En otra de las escenas del tráiler, el famoso pájaro rojo presume de su rol en el hogar con la frase: "Soy un profesional de la paternidad, es mi nuevo trabajo". Sin embargo, la realidad familiar es muy distinta. Su hija mediana, representa el típico desapego de la juventud actual al ignorarlo por completo frente a sus amigas: "Espera que mi padre está diciendo no se qué en la puerta. Papá ¿qué pasa? estoy al teléfono".

La situación se vuelve tan insostenible para el ave roja que decide recurrir a sus viejos amigos exclamando: "Es hora de llamar al equipo bomba". El problema es que el cuidado del hijo pequeño por parte de Chuck y Bomb no sale como se esperaba. "Quítamelo de encima bomb" y "Llama al 112 o a un exorcista", gritan tras cometer el error de darle un refresco al pequeño, lo que desata su hiperactividad incontrolable.

SINOPSIS Y REPARTO DE ANGRY BIRDS 3: LA PELÍCULA

"Estas Navidades, un Angry Bird se enfrentará al mayor reto de su vida, la paternidad... de paso, salvará el mundo", reza la escueta sinopsis oficial del filme.

Con la dirección de Rice, el reparto que cuenta con el regreso de las voces protagonistas junto a nuevos fichajes está formado por Jason Sudeikis, Josh Gad, Emma Myers, Rachel Bloom, Walker Scobell, Danny McBride, Marcello Hernández, Tim Robinson, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter, Psalm West, Sam Richardson, James Austin Johnson, Lily James y Keke Palmer.

La primera entrega de Angry Birds: la película (2016), dirigida por Clay Kaytis y Fergal Reilly, recaudó más de 350 millones de dólares a nivel mundial. Su secuela, Angry Birds 2: la película (2019), dirigida por John Rice y Thurop Van Orman, descendió a 152 millones de dólares. Angry Birds 3: la película, tiene programado su estreno en cines para el 1 de enero de 2027.