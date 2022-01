¿Es Real El Tráiler 'Filtrado' De Los Caballeros De Ren De Star Wars?

MADRID, 15 Ene. (CulturaOcio) -

Los fans de 'Star Wars' siguen perplejos ante la presunta filtración de una supuesta nueva serie o película de la saga centrada en los Caballeros de Ren. El desconcierto es grande, puesto que nadie sabe si se trata realmente de una filtración o si es un tráiler fan-made ideado para volverse viral.

El breve avance muestra a un miembro de la organización liderada por Kylo Ren llevando un atuendo muy similar al de los Nazgul de 'El Señor de los Anillos'. El hombre salta desde un caza TIE y parte en dos un Ala-X. Al final el adelanto, aparece el supuesto título de la producción, 'Knights of Ren: A Star Wars Story', y luego el logo de Disney+, lo que indicaría que está hecho para la plataforma.

Aunque es cierto que Lucasfilm está preparando siete nuevos proyectos de la saga entre películas y series, no había ningún indicio de que una de estas producciones estuviera enfocada en este grupo de guerreros sensibles a la Fuerza que abrazaron el lado oscuro.

Tal es el revuelo que ha causado el vídeo, que muchos seguidores han expresado sus dudas de su veracidad, dada la baja calidad visual que tiene. De momento, tocará esperar a que Disney se pronuncie próximamente. Los Caballeros de Ren tuvieron una breve aparición en 'El despertar de la Fuerza', pero fue en 'El ascenso de Skywalker' donde se les pudo ver más en profundidad enfrentándose a Rey y al propio Ben Solo.

Apparently there’s a knights of ren leak, it could be fake but if it is it’s the best fake I’ve ever seen pic.twitter.com/dTcWTjokYL — NIC (@FistoSmiles) January 13, 2022

KNIGHTS OF REN SHOW??? pic.twitter.com/iTWbyRZEET — Alex ᱬ (@ScottishMando) January 13, 2022

me explaining to spoons how the knights of ren series could be real pic.twitter.com/YMKJ4NvzEH — mia (@gagadriver) January 13, 2022

when did Sauron become part of the knights of ren?? https://t.co/XKF5VNyjrN — katie ✨ (@kylosass) January 13, 2022