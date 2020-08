¿Pueden morir los juguetes de Toy Story?

MADRID, 3 Ago. (CulturaOcio) -

Toy Story es una de las sagas más populares de Pixar que además de conquistar a los niños también convenció a los adultos. Entre estos últimos son muchos los que se han planteado cuestiones serias sobre la trama, como la posible mortalidad de los juguetes. El director de la tercera entrega, Lee Unkrich, ha arrojado algo de luz sobre el asunto confirmando que los muñecos pueden morir.

Un usuario de Twitter preguntó al realizador sobre la mortalidad de los juguetes. “Viven mientras existan. Pero, ¿y si son completamente destruidos, en un incinerador? El juego ha terminado”, respondió.

They live as long as they exist. But if they were to be utterly destroyed? Say, in an incinerator? Game over. https://t.co/p9nwIAjAl8